La puissante raison Demi Lovato s’est rasé la tête en un Mohawk énervé

Le mois dernier, Demi Lovato a subi une transformation capillaire majeure. La chanteuse, connue pour avoir changé un peu ses coiffures, a tease son nouveau mohawk brillant et audacieux sur Instagram avec la légende: «J’ai fait une chose…»

Alors que nous étions convaincus que la coupe audacieuse n’était qu’une impulsion du moment, la chanteuse a récemment révélé ce qui a inspiré son nouveau look dramatique – et son explication est beaucoup plus spirituelle que ce à quoi nous nous attendions.

Demi Lovato | Rich Polk / E! Divertissement / Banque de photos NBCU via Getty Images

Demi Lovato dit qu’elle se sent plus comme elle-même avec sa nouvelle coupe de cheveux

Lovato se dirige vers la nouvelle année avec une nouvelle coiffure qui lui semble tellement incroyable, nous espérons que ce changement ne sera pas temporaire.

Le 18 novembre, la chanteuse s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager une série de photos de son nouveau look: un lutin blond doré coupé avec le dos et les côtés laissés sombres et bourdonnant très court.

Après que Lovato ait révélé sa nouvelle coupe de cheveux époustouflante, beaucoup de ses fidèles fans et amis célèbres ont pris connaissance des commentaires pour se réjouir de son nouveau look audacieux.

«Oui boo oui», a commenté l’acteur Ruby Rose sur Instagram, tandis que Scandale Kerry Washington a simplement écrit: «Gorge».

Alors, pourquoi exactement Lovato a-t-elle coupé ses cheveux en un mohawk audacieux?

Bien qu’il soit facile de supposer qu’elle voulait juste changer de look à l’approche de la nouvelle année, il s’avère que ce n’est pas la seule raison pour laquelle Lovato a radicalement transformé ses cheveux.

Lors d’une récente apparition sur le nouveau podcast de Kesha, Kesha et les Creepies, la hitmaker s’est ouverte sur son nouveau look, expliquant que la transformation était plus «spirituelle et émotionnelle» qu’autre chose.

« Je voulais devenir platine, presque blanc, et c’est comme si mes cheveux étaient si sombres, que c’était littéralement tout ce qu’il pouvait encore faire », a déclaré le chanteur du « Commander In Chief » à Kesha, par iHeart Radio. «Je dois le rendre plus sain, alors je peux le prendre plus léger.»

Lovato a ajouté: «Pour moi, c’était comme une chose spirituelle et émotionnelle plutôt que« Oh, j’ai besoin d’un nouveau look », ou autre chose. Je mets mes cheveux en queue de cheval depuis si longtemps, et il y a d’autres raisons que j’aborderai plus tard. Je me coiffe depuis si longtemps, j’en avais juste fini. Enfin, je me sens plus moi-même.

Le changement survient après que Demi Lovato a fait la lumière sur ses fiançailles de courte durée

La toute nouvelle coupe de cheveux de Lovato survient peu de temps après avoir plaisanté sur son engagement rompu avec l’acteur de feuilleton Max Ehrich lors de son monologue d’ouverture aux People’s Choice Awards de cette année.

«Je suis tellement excité d’être ici ce soir car honnêtement, cette année a été les trois plus longues de ma vie. Ne vous méprenez pas, tout a commencé de manière incroyable. J’ai joué aux Grammys et chanté l’hymne national au Super Bowl. Je vous remercie! » se souvient-elle. «Mais ensuite COVID a frappé et tout s’est arrêté, alors j’ai fait ce que tout le monde a fait, je suis passé en mode verrouillage et je me suis fiancé. Je me suis lancé dans la peinture, la photographie, la méditation, j’ai testé les limites de Postmates Unlimited. Je ne savais pas non plus que cela pouvait arriver, mais j’ai atteint la fin d’Instagram quatre fois. J’ai binged sept saisons de Jolies petites menteuses, je me suis désengagé, puis je suis allé chercher des extraterrestres dans le désert, donc fondamentalement comme tout le monde.

Le discours de la chanteuse a fait la une des médias, car c’était la première fois qu’elle parlait publiquement de la fin de sa relation avec Ehrich.

Les deux se sont fiancés en juillet 2020 après s’être fréquentés pendant moins de cinq mois. Bien qu’il semblait que les choses allaient bien entre eux, Lovato a finalement annulé leurs fiançailles en septembre après avoir commencé à remettre en question les intentions d’Ehrich.

Depuis leur rupture, Lovato vient de se concentrer sur sa carrière et de mieux se connaître car, selon elle, c’est la «chose la plus importante» qu’elle a apprise ces derniers mois.

« Honnêtement, ce que je peux dire, c’est que Dieu merci, je n’ai pas sorti l’album quand je le voulais parce que j’avais tellement à vivre », a déclaré Lovato lors d’une apparition sur Aujourd’hui avec Hoda & Jenna en novembre. «Je pense que la chose la plus importante que j’ai apprise est à quel point je suis d’accord avec moi-même et de m’aimer moi-même.