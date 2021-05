La puissance d’Unreal Engine 5 fait exploser la tête des développeurs avec des expériences comme celles-ci

Cela faisait longtemps que je n’avais pas vu le développeurs de moi chronologie Twitter est tellement excité par quelque chose, et que voulez-vous que je vous dise, c’est une joie de voir à quel point ils sont excités par les possibilités de tout à venir.

Parallèlement à Unreal Engine 5 et à toutes les avancées et facilités offertes par les nouveaux outils, Internet s’est rempli ces derniers jours de tests destinés à mettre le moteur d’Epic Games en échec.

Des expériences capables de brûler nos ordinateurs si nous parlions d’autres moteurs ou de versions précédentes du Moteur irréel qui laissent place à des images aussi spectaculaires que celles que vous avez ci-dessous.

Mettre 3 millions de crabes dans une plage? Sans problème. Il en a eu assez d’en mettre plus et était à un point où la scène était suffisamment stable pour avoir doublé ce nombre.

Alors maintenant qu’Unreal Engine 5 est sorti, je voulais répondre à la question brûlante à laquelle tout le monde a réfléchi: combien de crabes pouvez-vous rendre à la fois? 🦀 # UE5 pic.twitter.com/svDTVcqQcv – Champions du crabe (@CrabChampions) 27 mai 2021

« Maintenant que Unreal Engine 5 est sorti, je voulais répondre à la question que tout le monde se posait: combien de crabes pouvez-vous rendre à la fois? »

Photoscan votre chien pour créer un modèle de 10 millions de polygones? Sans problème. Et comme cadeau, vous le répétez 1000 fois sur la scène pour atteindre jusqu’à 10000 millions de polygones sans compromettre les performances le moins du monde.

J’ai pu charger un photoscan de 10 millions de polygones de Ziggy dans le @UnrealEngine. Utilisant # UE5Meshes Nanite J’ai pu en charger 1000 instances à 60 ips avant de m’ennuyer. Ça fait 10 milliards de polygones et ça n’a même pas cligné des yeux. Il aurait pu gérer bien plus que cela. pic.twitter.com/IMRnQIjFSx – Sgt. Gary Freeman de l’UNC (@IonizedGames) 26 mai 2021

«J’ai pu charger un photoscan de 10 millions de polygones de Ziggy dans l’Unreal Engine. En utilisant les maillages nanites d’Unreal Engine 5, j’ai pu charger 1 000 instances à 60 ips avant de m’ennuyer. Cela représente 10 milliards de polygones et il ne l’a même pas fait tressaillir. Il aurait pu gérer cela. Bien plus que ça. «

Des fils comme celui de Carlos Coronado ils sont un bon moyen de comprendre comment un nouvel éclairage et une nouvelle géométrie promettent d’être une aubaine pour eux. Et pour nous, bien sûr, qu’à long terme, cela signifie seulement jeux plus nombreux et meilleurs.