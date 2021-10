La puce Exynos 2200 de Samsung avec GPU AMD prend en charge le lancer de rayons

Selon un nouvel article de blog, la puce interne Exynos 2200 de Samsung sera apparemment également capable de lancer des rayons. Ceci est rendu possible par le nouveau GPU AMD, qui remplace les anciennes unités graphiques Mali du fabricant ARM. Selon des rapports plus anciens, seule une petite proportion de la série Galaxy S22 de Samsung disposera de la puissante puce Exynos 2200.

Les informations pour prendre en charge le lancer de rayons proviennent du service de microblogging chinois Weibo (via VideoCardz) et ont été publiées par un compte officiel Samsung. Il dit (traduit du chinois):

« Le ray tracing est une technologie graphique avancée prise en charge par les GPU de bureau. En calculant la position de la lumière et la zone de réflexion, les pixels de chaque zone sont rendus les uns après les autres pour créer des effets d’éclairage réalistes. Cette technologie est désormais également arrive sur les smartphones avec le GPU Exynos de Samsung et élève l’expérience de jeu des jeux mobiles à un niveau supérieur. «

Effets d’éclairage plus réalistes avec le lancer de rayons





Les flammes semblent encore plus réalistes avec le lancer de rayons.



Image : © Weibo / Samsung 2021



Sous le post, Samsung a ajouté une image de comparaison qui devrait clarifier les différences graphiques avec et sans lancer de rayons. Vous pouvez voir un char rouler sur des débris en feu. Dans l’image en lancer de rayons, les flammes semblent beaucoup plus réalistes et des reflets lumineux peuvent également être observés sur la surface métallique du réservoir.

Cependant, l’image ne provient pas d’un appareil doté d’une puce Exynos 2200, mais a été rendue par un GPU de bureau. Il sert donc plutôt de démonstration de ce à quoi pourrait ressembler le ray tracing avec la prochaine puce de Samsung sur les smartphones.

La plupart des smartphones Galaxy S22 obtiendront probablement des puces Snapdragon

Les fans de jeux qui ont hâte de découvrir le lancer de rayons sur les smartphones Samsung devraient garder leur euphorie sous contrôle. À l’heure actuelle, seule une petite proportion de tous les modèles Galaxy S22 aura une puce Exynos 2200 avec un GPU AMD. La majorité des appareils recevront notamment le Snapdragon 898 de Qualcomm.

Il est actuellement encore incertain si les smartphones Galaxy S22 dotés de la puissante puce Exynos arriveront également sur le marché en Europe.