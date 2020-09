La puce ARM d’Apple est déjà une réalité, et un MacBook avec jusqu’à 20 heures d’autonomie vise à être le premier à la porter

En juin dernier, Apple a fait le grand saut, annonçait Apple Silicon, son propre processeur sous l’architecture ARM. Après des années de rumeurs et de tests sur les eaux, la société a finalement décidé d’abandonner progressivement Intel pour ses Mac et le moment est venu pour nous de voir les premiers ordinateurs de la marque avec ARM. Le premier? Tout indique un MacBook 12 pouces avec une autonomie bestiale parmi ses avantages.





Un rapport du China Times sur la chaîne d’approvisionnement d’Apple en Chine met en évidence détails sur la feuille de route de la marque. Tim Cook a déjà promis que le premier ordinateur ARM avec la pomme mordue arriverait en 2020, mais rien de plus n’est officiellement connu à ce sujet. Le rapport cherche à le clarifier un peu: un ordinateur portable MacBook ultraléger cette année et un ordinateur de bureau iMac l’année prochaine. Les rumeurs précédentes ne prévoyaient cela qu’en 2021.

Feuille de route pour ARM sur Mac

Selon le rapport, Apple est se prépare à lancer un premier ordinateur portable avec une puce ARM à l’intérieur. Ce serait un MacBook 12 pouces, qu’il avait précédemment introduit avec un processeur Intel M et des années plus tard, il a décidé de l’abandonner. Il pouvait maintenant la ressusciter comme sa première «expérience» avec sa propre architecture.

Et à quoi ressemblerait cette puce? Il parait un processeur A14XNous avons actuellement un processeur A13 Bionic dans l’iPhone 12 et l’A14 devrait arriver sur l’iPhone en septembre. Puis ce serait au tour de ce nouveau processeur, fabriqué par TSMC en procédé 5 nm et monté sur des MacBooks 12 pouces. Ce processeur A14X sera probablement également vu dans l’iPad Pro, comme précédemment dans les générations précédentes, les finitions X ont été utilisées dans le comprimés.

D’autre part, du China Times, ils avertissent également que pour l’année prochaine, nous verrons un ordinateur de bureau que vous possédez déjà ce propre processeur Apple et non celui d’Intel. Dans ce cas, les rumeurs précédentes ont indiqué une augmentation des 21,5 pouces actuels à 24 pouces grâce à un nouveau design avec des cadres plus petits. À l’intérieur, outre le processeur à architecture ARM, il est prévu qu’il apportera également un GPU conçu à Cupertino. En fait, cela ne devrait pas surprendre, de la même manière que nous avons d’abord vu les propres processeurs d’Apple dans les mobiles et les tablettes, puis ils ont également opté pour leurs propres GPU.

Maintenant, ce qui compte dans ce changement, ce sont les résultats finaux qu’il donnera. Un aspect important est de pouvoir réaliser un convergence entre les plateformes de marque et permettent le développement universel d’applications compatibles sur les appareils de la marque, qu’ils soient iOS ou macOS. Mais d’un autre côté et peut-être encore plus intéressant est l’optimisation entre Logiciel et Matériel C’est réalisé, par exemple celui de l’iPhone ou de l’iPad. En fait, les premiers tests montrent déjà ses performances bestiales.

Le rapport du China Times souligne une autonomie entre 15 et 20 heures sur le MacBook 12 pouces avec ARM. Et ce n’est pas une surprise, les ordinateurs portables Apple actuels fonctionnent déjà autour de 10 heures d’autonomie avec un processeur Intel, de sorte qu’une augmentation de 50 à 100% semble réalisable.

L’automne et la période de Noël est une saison chargée dans le monde de la technologie, la plupart des fabricants se précipitant pour présenter leurs produits pour profiter de l’attraction. Ce sera aussi le cas pour Apple, d’abord à cause de l’arrivée des nouveaux iPhones, probablement en septembre, puis à cause de ce qui pourrait arriver dans l’univers Mac, un univers de plus en plus unifié avec celui de l’iPhone et de l’iPad.

Via | 9to5mac