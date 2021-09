La publicité PS5 de cette année a une sensation d’avant-garde

Voici la dernière publicité PlayStation 5 : la ville où jouer n’a pas de limites. C’est ce que Sony l’appelle, de toute façon – ce n’est pas le plus accrocheur des noms. Il y a, si nous voulons mettre notre chapeau de littérature anglaise de sixième année pendant une seconde, un thème de rupture des conventions à cet endroit. Nous pensons que cela a pour but de montrer qu’il n’y a pas de limites pour jouer ou quelque chose du genre.

Bon sang, ne nous croyez pas sur parole, voici ce que le gros bonnet du marketing Eric Lempel avait à dire à ce sujet : « Avec une ville fantastique en toile de fond, le jeu est régi par des règles et des limitations – et nous voyons ce qui se passe lorsqu’un joueur défie les conventions. et triomphe, prouvant que le jeu n’a pas de limites. Il a signé le chèque à ce sujet, donc nous allons supposer qu’il sait de quoi il parle.