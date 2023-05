La publicité pour une pizza « maudite » générée par l’IA terrifie Internet

Alors que la technologie a le potentiel de nous emmener tous vers un avenir radieux, elle a également le pouvoir de nous emmener dans des endroits sombres – et hilarants – (pizza) en attendant.

Le 24 avril, Redditor u/PizzaLater a publié une vidéo de 30 secondes sur subreddit r/midjourney qui est devenue si virale que tout le monde, des chaînes de pizza emblématiques aux milliardaires, l’a remarqué. Dans la fausse publicité, l’utilisateur de Reddit a utilisé l’intelligence artificielle pour créer une publicité pour une pizzeria imaginaire appelée « Pepperoni Hug Spot ».

« J’ai définitivement perdu 3 heures de ma vie à faire ça aujourd’hui… Tout est IA, de la VO à la vidéo et aux images. Assemblé dans After Effects », a écrit le Redditor dans un message qui est devenu viral bien au-delà de Reddit – sur YouTube, Twitter et TikTok – et une fois que vous aurez pris une montre, vous comprendrez pourquoi.

« Êtes-vous prêt pour la meilleure pizza de la vie ? Amenez des amis au Pepperoni Hug Spot », dit la voix off d’une voix guindée sur une piste d’accompagnement au son rétro. « Nos chefs préparent des pizzas avec du cœur et une touche spéciale. »

La vidéo montre des «clients» qui «mangent» à une table et un homme qui est censé être un chef «préparant une pizza» pour le four, mais tout semble légèrement… décalé. Généré par l’IA, le public est constamment rappelé à travers l’étrange vallée que les gens ne sont pas réels – et la pizza non plus.

Une liste d’ingrédients dans la publicité virale Pepperoni Hug Spot. Pizza plus tard via YouTube

« Fromage, pepperoni, légumes et autres choses secrètes », dit la voix off, qui est également générée artificiellement, montrant des images qui ressemblent en même temps aux ingrédients qu’elles sont censées être et ne leur ressemblent en rien. (Quelles sont les « choses secrètes » ???)

« Knock Knock qui est là? La magie de la pizza », dit le narrateur de l’IA après qu’un chauffeur-livreur (dont la colonne de direction se trouve sur le côté gauche de sa voiture) a été montré en train de livrer une pizza.

Une (sorte de) femme mangeant une (sorte de) pizza dans la publicité virale Pepperoni Hug Spot. Pizza plus tard via YouTube

« Mangez de la pizza Pepperoni Hug Spot. Votre ventre vous dit « Merci ». Votre bouche dit « Mmm » », poursuit la publicité tout en montrant un trio de femmes mangeant de la pizza de la manière la plus étrange possible, avec des fromages bizarres et des contorsions faciales issues d’un cauchemar alimentaire. « Pepperoni Hug Spot : Comme une famille, mais avec plus de fromage. »

La réaction universelle à la publicité a été une combinaison conjointe d’étonnement, d’horreur et de rire.

« Cette publicité pour pizza générée par l’IA est terrifiante et hilarante », tweeté une personne.

« Je ne peux pas dire que ma bouche a déjà fait l’une ou l’autre de ces choses. Et mon bras n’est pas devenu une croûte de pizza fumante, » tweeté un autre.

« Mec, c’est tellement maudit que je ne peux pas le gérer », a écrit quelqu’un d’autre, cette fois sur Reddit.

“Tu as du contenu de feu !!! Cela me rappelle presque la pizza de la meilleure SNL Kristen wiig », écrit un autre utilisateur de Twitter, parlant d’un sketch classique « Saturday Night Live » où le personnage de la mère de Wiig essaie de vendre à sa famille quelque chose qui n’est pas tout à fait de la pizza.

Quelques grands noms ont également répondu à un tweet désormais supprimé de la publicité.

« Mes heebies ont été bafoués, » tweeté Pizza Hut en réponse à la vidéo.

Le PDG de Twitter, Elon Musk, tout simplement a répondu avec un emoji à tête explosive.

Pour le créateur de l’annonce, qui a demandé à être désigné par son nom d’utilisateur « Pizza Later », le réalisme n’était pas exactement le but.

Une fausse pizzeria appelée Pepperoni Hug Spot est absolument terrifiante. Pizza plus tard via YouTube

« La technologie texte-vidéo en est encore à ses balbutiements, donc la qualité des clips reste assez grossière. Cependant, c’était parfait pour cette publicité parodie », a déclaré Pizza Later à 45secondes.fr.com dans un e-mail. « Une simple invite comme » une femme qui mange une part de pizza, publicité télévisée « a donné des résultats fantastiques. »

Il dit que son inspiration est venue au cours d’une journée de travail en tant que motion designer et monteur à plein temps.

Un (sorte de) chauffeur-livreur dans la publicité virale Pepperoni Hug Spot. Pizza plus tard via YouTube

« Pour être honnête, j’ai fait cela parce que c’était une journée de travail lente, et j’étais curieux de créer une publicité complète utilisant diverses technologies d’IA », dit-il. « Mon seul véritable objectif était de le partager avec des amis pour rire. »

Pizza Later dit que la création de la vidéo était la partie la plus simple du processus, et que la création des graphiques les plus simples et le montage de la vidéo finale ensemble étaient la partie la plus longue du projet. « L’ensemble du processus, du début à la fin, a pris environ 3 heures », dit-il.

En utilisant les technologies AI Runway Gen2, Chat GPT4, Eleven Labs, Midjourney et Soundraw AI, le créateur a pu produire la musique de fond, la voix off, les graphiques, la vidéo et même générer le script de la publicité. « J’ai utilisé Adobe After Effects pour combiner tous les éléments, en ajoutant des cartes de titre, des transitions et des graphiques », ajoute-t-il.

Une (sorte de) famille dans un restaurant dans la publicité virale Pepperoni Hug Spot. Pizza plus tard via YouTube

« La réponse a été écrasante! » Pizza Later dit, ajoutant qu’il n’avait initialement publié la vidéo sur Reddit que lundi soir, et mardi matin, elle apparaissait déjà sur d’autres plateformes de médias sociaux. Le voyant se répandre, il a créé un site Web qui correspondait à l’ambiance étrange de la publicité et a même créé des produits dérivés, notamment des chapeaux et des t-shirts.

« J’ai pensé que je devrais capitaliser sur mes 15 minutes de renommée sur Internet, n’est-ce pas? » il plaisante. « Honnêtement, ça a été une semaine amusante. J’ai fait rire beaucoup de gens, vendu des marchandises et établi des relations potentielles pour l’avenir.

Publicité générée par l’IA pour une fausse pizzeria appelée Pepperoni Hug Spot. Pizza plus tard via YouTube

Pizza Later dit que cette publicité n’est que le début. « Je suis assez vieux pour me rappeler quand YouTube est apparu pour la première fois, alors j’ai passé beaucoup de temps à créer de terribles vidéos humoristiques et des publicités parodiques », dit-il.

« J’ai plusieurs idées en tête que je vais déployer sur ma chaîne YouTube dans un avenir proche », ajoute-t-il. Pizza Later prévoit également de montrer aux gens comment il a réalisé sa publicité Pepperoni Hug Spot du début à la fin dans une future vidéo. « Je pense que la plupart des gens supposent qu’il s’agit d’un processus lent ou compliqué alors qu’en réalité, l’IA fait le plus gros du travail! »