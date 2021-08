La publicité Park Beyond nous laisse des attractions impossibles

Nous avons pu assister à l’annonce de Park Beyond à huis clos et nous vous disons tout ce que ce jeu Limbic Entertainment va cacher.

Si les jeux de style parc à thème sont votre truc, vous serez étonné de ce qu’ils ont prévu pour leur suite spirituelle. Car oui, coupable, le garer au-delà de l’annonce c’est celui qui laisse libre cours à votre imagination avec la quantité de nouvelles possibilités qu’il offrira.

Avec un beau et fin style cartoon visuel, Park Beyond nous laissera aux commandes d’un gérant qui devra gérer un parc d’attractions. Jusqu’à présent, tout est normal si nous parlons d’un simulateur de gestionnaire de parc d’attractions, mais la nouveauté sera ce que nous allons vous dire maintenant.

Grâce à la mécanique que les gars de Limbic Entertainment ont surnommée Impossification, nous allons violer les règles de la physique et de la logique pour créer des attractions folles. Son importance est telle que nous pouvons même l’utiliser dans le jeu pour voir comment nos attractions évoluent dans des constructions impossibles.

Par exemple, on peut faire vivre une pieuvre géante attraper des manèges qu’elle agitera, à la fois dans les airs et sous l’eau, pour le plus grand plaisir des visiteurs.

Les mécanismes d’impossification affecteront de nombreuses couches jouables du jeu. Même au thème de notre parc, pouvoir faire des bonbons comme si c’était un rêve d’Homer Simpson. Cela fera également son affaire avec les bâtiments de gestion et de service et affectera bien sûr toute attraction à laquelle nous pouvons penser.

Mélangez des éléments organiques et mécaniques, défiez la gravité, jouez avec les éléments

Le système de jeu sera rendu plus accessible afin que tout type de joueur puisse installer son parc d’attractions. La construction rappelle les meilleurs jeux du genre actuel, tels que Jurassic World Evolution, pouvant déployer des pistes de montagnes russes, par exemple, en faisant simplement glisser la souris et en leur donnant la courbure que nous voulons.

Mais aussi, pour Park Beyond, l’histoire sera très importante. Il apportera sous son bras un mode campagne très intéressant où l’on apprendra les mécaniques pas à pas. Pour ce faire, nous serons assistés de plusieurs PNJ qui proposeront différents plans, modifiant le tracé de notre parc et ce jusqu’à la fin des travaux.

Et, bien sûr, le niveau de gestion sera suffisamment poussé pour qu’aucun détail de notre parc n’y échappe. Nous contrôlerons tout le plan économique, la construction, tout ce qui touche au secteur des services, les salles de bain et même le terrain où sera construit le parc de nos rêves.

Park Beyond arrivera dans nos étagères et dans nos librairies numériques en 2022 sans date encore fixée. Bien que ses développeurs aient laissé tomber, le plus sûr est qu’il tombe en été.

Il n’aura pas de fonctions en ligne ou coopératives, bien entendu, il conviendra à tous les publics et on le verra sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.