La publicité neutre en carbone prend racine sur Spotify – Spotify

La consommation audio numérique a décollé ces dernières années, les consommateurs passant plus de temps à écouter de la musique et des podcasts dans le cadre de leur routine quotidienne. De Chansons à chanter sous la douche pour vous aider à vous préparer pour la journée, à un épisode de Accro au crime Pour vous distraire lors de votre promenade matinale, le temps passé avec l’audio numérique a augmenté de 8,3% en 2020, le consommateur moyen diffusant 1 heure et 29 minutes par jour (eMarketer). Les annonceurs ont pris note et ont exploité Spotify et notre intelligence de streaming pour atteindre ces publics très engagés.

Alors que la portée de Spotify auprès des annonceurs continue de croître, nous avons commencé à examiner les moyens de compenser l’empreinte environnementale de nos publicités. Un des Publicité SpotifyLes équipes de Creative Collective ont été formées plus tôt cette année pour cultiver certaines de ces nouvelles opportunités pour les annonceurs. Amanda Hoyle, une stratège créative de l’équipe, a puisé dans sa propre passion et son intérêt pour la durabilité et l’environnementalisme pour aider à mener la charge dans la création de la dernière offre publicitaire de Spotify: Sonics durables.

Sustainable Sonics permet aux marques de rendre leur publicité musicale et podcast totalement neutre en carbone (ou en d’autres termes, d’avoir un impact carbone net zéro en équilibrant les émissions de carbone en finançant un montant équivalent d’économies de carbone ailleurs dans le monde) sur Spotify pour un. an.

Pour mémoire a pris du temps avec Amanda pour en savoir plus sur son rôle dans la création de l’offre, son fonctionnement et l’opportunité plus large des options respectueuses de l’environnement dans le monde de la publicité audio.

Quel est le rôle de l’équipe de publicité Creative Collective chez Spotify?

Nous travaillons essentiellement avec des annonceurs pour déverrouiller, créer, célébrer et inspirer des idées qui valent la peine d’être écoutées – et c’est vraiment notre principe directeur et notre énoncé de mission. L’équipe Creative Collective est un réseau de stratèges du monde entier axés sur l’excellence créative de la publicité, avec un intérêt particulier pour l’audio. De la façon dont nous le voyons, le potentiel créatif de l’audio est infini, et nous n’avons fait qu’effleurer la surface jusqu’à présent.