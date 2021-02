La publicité époustouflante de WandaVision Episode 6 peut avoir la signification la plus sombre à ce jour

Jusqu’à présent, les publicités dans WandaVision ont été assez simples en faisant de subtiles références aux événements majeurs de la vie de Wanda et à ses traumatismes passés. Mais la dernière publicité de son épisode 6 (littéralement) explosif s’écarte complètement des publicités qui la précédaient – tout d’abord, elle est animée et n’a pas le couple. Et deuxièmement, il ne prétend pas cacher sa signification sinistre et macabre.

Dans le cinquième épisode de WandaVision, la publicité faisait directement référence à l’explosion accidentelle que Wanda a provoquée à Lagos, au Nigéria, en essayant de sauver Captain America. Bien que nous pensons que les publicités, jusqu’à l’épisode 5, signifient plus si vous regardez au-delà de leur référence évidente, la publicité de yaourt inquiétante dans le sixième épisode contourne le caractère énigmatique de celles qui la précèdent.

Donc, la publicité est la suivante: il y a un petit garçon échoué sur une île déserte tout seul. Il a faim et est prêt à tout manger. Dès qu’il le dit à haute voix, un requin saute hors de la mer et prétend qu’il avait faim, mais plus depuis qu’il a commencé à grignoter un yaourt spécial, Yo-Magic. Lorsque l’enfant demande à l’avoir, le requin lui en donne un et s’en va. Mais le garçon est incapable d’ouvrir le paquet de yaourt et continue de le ronger alors même qu’il dépérit et se ratatine de faim, pour finalement mourir. La publicité se termine par le slogan que le yaourt Yo-Magic est une « collation pour les survivants ».

En plus d’être terriblement morbide par rapport aux quatre dernières publicités, celle-ci est également assez compliquée. Nous avons donc trois théories sur ce à quoi la publicité pourrait faire allusion:

Quelqu’un donné Wanda magique et maintenant ça la détruit

Ce que de nombreux théoriciens oublient souvent en spéculant que les formes hexagonales répétées font référence aux «hexagones» de Wanda, c’est que bien qu’elle ait de la magie dans les bandes dessinées, elle ne possède pas la même chose pas dans le MCU. Dans les films, elle et son frère, Pietro ont acquis leurs pouvoirs respectifs après avoir été soumis aux expériences sur la Mind Stone par HYDRA.

Mais ce que Wanda utilise pour contrôler Westview et ses habitants est en effet très magique. Alors, peut-être comme le garçon de la publicité, après que Wanda ait volé le corps de Vision au siège de SWORD, elle se sentait seule et prête à tout pour arrêter de se sentir impuissante et le « néant sans fin » dont elle parlait à Peter dans l’épisode. Et c’est à ce moment-là que quelqu’un, qui a d’énormes pouvoirs magiques qui ont la capacité de réécrire la réalité, est apparu, tout comme le requin le fait dans la publicité.

La personne a offert la magie à Wanda, faisant semblant d’être une personne empathique, étant seulement prête à l’aider. Et Wanda, désespérée d’échapper à la tristesse noyée, l’a volontairement prise et l’a utilisée pour réaliser sa vie de rêve. Mais au fur et à mesure que le temps passe, il est visible que cette dose supplémentaire de pouvoirs brise lentement sa psyché, la rendant déséquilibrée alors qu’elle tente désespérément de s’accrocher à cette illusion de bonheur. Son humanité se décompose car elle perd la distinction entre le bien et le mal, n’a aucun scrupule à piéger les habitants de Westview dans sa sitcom-réalité et ne se rend pas compte qu’elle leur cause une douleur énorme.

Il préfigure le destin de Vision

À la fin de l’épisode, nous voyons Vision quitter la barrière qui entoure Westview mais au moment où il sort, il commence à être aspiré en se brisant en morceaux. La publicité aurait pu être un clin d’œil au fait que cette Vision ressuscitée ne peut pas survivre sans les pouvoirs de Wanda. Tout comme le garçon se ratatine et meurt quand il ne reçoit pas le yaourt, Vision est vouée à la décomposition sans que le champ d’énergie ne recouvre Westview car sa source de vie est liée au fait d’être à l’intérieur de «l’hexagone».

Cela fait référence au moment le plus horrible de la vie de Wanda/ 2

Le petit garçon dans la publicité, incapable de se sauver malgré les moyens, pourrait être une référence au moment où Wanda et Pietro ont perdu leurs parents dans un attentat à la bombe. Un autre obus actif des industries Stark avait frappé leur maison et s’était assis à trois pieds d’eux. Même si les opérations de sauvetage ont commencé à grande échelle, elles n’ont pas pu s’échapper car chaque déplacement des débris présentait le risque de déclencher l’obus. Tout comme le garçon de la publicité, les jumeaux avaient les moyens de vivre mais étaient incapables de l’atteindre.

Maintenant, nous ne mentionnons que le dernier parce qu’il s’inscrit dans la tendance des publicités faisant référence aux événements de la vie de Wanda. Mais cela ne correspond pas à l’ordre chronologique qu’ils ont suivi et aussi, cette tragédie particulière dans la vie de Wanda a déjà été couverte par la première publicité du premier épisode. Alors, alors que notre argent est sur la première théorie, qu’en pensez-vous? Le dernier épisode de WandaVision est actuellement diffusé sur l’application officielle Disney +.

