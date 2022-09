La publicité AMC Theatre de Nicole Kidman aura une suite

Si vous êtes allé dans un cinéma AMC au cours de la dernière année, vous avez probablement vu Nicole Kidman prononce un discours passionné sur son amour pour le cinéma avant la diffusion de votre film. « D’une manière ou d’une autre, le chagrin fait du bien dans un endroit comme celui-ci », est la ligne emblématique de la publicité d’AMC, qui voit Kidman regarder divers blockbusters sur grand écran alors qu’elle décrit le sentiment émotionnel de regarder des films.

Le matériel promotionnel a commencé à être diffusé l’année dernière, AMC l’appelant « la plus grande campagne publicitaire jamais réalisée par une chaîne de cinéma, avec la lauréate d’un Oscar Nicole Kidman ». Maintenant, la chaîne de théâtre va surfer sur le succès de leur publicité, annonçant qu’une suite est en préparation, selon les rapports de Vanity Fair. Billy Ray a écrit l’original et les cinéphiles reconnaîtront peut-être son nom. Ray est un scénariste à Hollywood, derrière des films tels que Capitaine Phillips, Les jeux de la faim, Verre briséet Homme Gémeaux.

Lorsqu’on lui a demandé de revenir pour une deuxième publicité, Billy Ray n’a pas hésité, a déclaré à Vanity Fair : « Je suis très, très excité à ce sujet. Tout ce que je peux vous dire à ce sujet, c’est que nous ne sommes pas assez stupides pour voler face à la celui que nous avons déjà fait et essayer de le surpasser », dit-il. « C’est donc une approche très, très différente qui est un peu un clin d’œil à celle que nous avons déjà faite. » Billy Ray rassure le public en disant que Kidman reviendra une fois de plus. « Bien sûr, c’est avec Nicole. Je ne ferai pas ça sans Nicole. » Quoi que Nicole Kidman et Billy Ray proposent, les fans peuvent être sûrs que ce sera la publicité de la plus haute qualité sur le marché.





Billy Ray voulait faire la première publicité gratuitement

AMC

Billy Ray n’avait aucune idée que la première publicité serait un tel succès, déclarant à Vanity Fair : « Personne ne l’a vu venir. » Lorsque le scénariste a été approché pour la première fois avec l’idée, Ray a pensé qu’il le ferait gratuitement en faveur de Kidman. Le couple a déjà travaillé ensemble sur le film de 2015 Secret à leurs yeuxet il voulait aider un ami.

« Quand Nicole m’a demandé de le faire pour la première fois, je le faisais juste comme une faveur. J’ai dit que je le ferais gratuitement simplement parce que je suis un fan et un ami à elle. Mon agent a dit: » Non, ce n’est pas ce qui est qui se passe ici. Vous devez être payé pour cela. Et il s’avère que mon agent avait raison, car il avait une réelle valeur. »

En ce qui concerne les progrès pour la prochaine publicité? C’est déjà écrit. Ray dit : « J’ai reçu un texto du président d’AMC il y a environ un mois me demandant si j’écrirais le prochain, et bien sûr la réponse est oui. C’est déjà écrit. » Billy Ray et Nicole Kidman sont sur le point de se retrouver pour le film La femme silencieuse, un thriller à suspense que Ray a adapté du roman d’ASA Harrison. Rendez-vous au cinéma AMC le plus proche pour voir la suite de la publicité emblématique de Kidman, qui devrait bientôt entrer en production. La publicité originale, toujours à l’affiche dans les salles, se trouve ci-dessous.