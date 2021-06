La PS5 vous dit probablement de charger votre manette trop tôt

Nous avons remarqué que nous avons pu tirer quatre ou cinq heures de jeu d’un DualSense avec une batterie prétendument «faible», et il semble que nous ne soyons pas seuls. Les utilisateurs de Reddit ont fait des expériences et ont noté qu’avec une charge complète, la PlayStation 5 vous dira de brancher votre contrôleur à environ six heures – bien que le pad ait encore quatre ou cinq heures de jus.

Bien que nous ne puissions pas corroborer les chiffres exacts, nous avons tendance à convenir que l’indicateur de batterie de la console de nouvelle génération est cassé. C’est évidemment une preuve anecdotique, mais nous avons consacré environ six heures de jeu dimanche, malgré le fait qu’on nous ait dit de charger notre tablette environ une heure après ladite session. Notre contrôleur avait encore du jus dedans ce matin aussi.

Nous pensons que cette fonctionnalité est actuellement interrompue, car elle génère définitivement des notifications de faible consommation beaucoup trop tôt. Nous vous recommandons de ne pas vous précipiter pour brancher votre tablette lorsque la console fait l’annonce, car il y a de fortes chances qu’il vous reste encore des heures de vie dans votre DualSense – même si vous jouez à un jeu intensif avec beaucoup de retours haptiques comme Returnal .

Avez-vous remarqué ce problème? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.