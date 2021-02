La PS5 sera bientôt disponible en Chine

Alors que nous faisons le PS5 pourrait acheter depuis novembre 2020, mais il est à peine disponible, attendez Gamer en Chine toujours sur le lancement.

Le lancement de la nouvelle console de Sony est attendu en Chine au deuxième trimestre 2021 se produire. Cela a été confirmé par Tatsuo Eguchi, le président du SIE Shanghai et Soeda Takehito, le vice-président, lors d’un discours du Nouvel An chinois. Cela signifie que la console sera disponible à la vente entre avril et juin.

Sony Chine a confirmé son intention de lancer officiellement la PlayStation 5 en Chine continentale au cours du deuxième trimestre 2021. Tatsuo Eguchi, le président du SIE Shanghai et Soeda Takehito, le vice-président, ont confirmé la nouvelle aujourd’hui dans une vidéo spéciale de voeux du Nouvel An chinois. pic.twitter.com/nhFzbZQTGx – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 8 février 2021

Une situation particulière PS5 en Chine

Les copies de la Playstation 5 qui peuvent déjà être commandées en Chine proviennent du Japon et d’autres régions. Ce ne sont pas des appareils officiels. L’achat de ceux-ci est en fait un Importation grisece qui est juridiquement difficile. Si le démarrage de la PS5 en Chine sera également en proie à des scalpers devrait être montré au deuxième trimestre.

La version officielle de la PS5 sera en Chine son propre Playstation Network pour lequel un compte distinct est requis. La raison en est que seuls les jeux autorisés dans le pays peuvent être proposés. Chaque jeu est vérifié et obtient l’approbation ou non. C’est également ainsi que cela fonctionne avec les jeux pour Nintendo Switch, par exemple.

Même la version chinoise de Steam, qui est maintenant entrée dans la bêta ouverte, utilise cette procédure de publication. Par conséquent, les joueurs en Chine peuvent pas accéder à tous les jeux.