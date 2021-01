La PS5 personnalisée revêtue d’or 18 carats et de peau de crocodile est le rêve de tous les joueurs

Des jeux somptueux, pour un prix.

La Playstation 5 est actuellement la console de jeu la plus populaire de la planète. Bien que vous puissiez en acheter un dans le magasin pour environ 500 €, les scalpers vendent des PS5 pour plus de 1000 € en ligne (et les gens paient ces prix). La recherche du système est due à la « pénurie » de stock de Sony. La société a réapprovisionné le système le plus rapidement possible, mais elle continue de se vendre. Et avec la pandémie en cours qui ferme les magasins électroniques, cela a rendu la chasse encore plus difficile pour les joueurs. Pour les joueurs les plus somptueux, qui ont des millions à perdre, il existe une superbe option personnalisée proposée par Caviar. Le hic, c’est qu’il n’y en a qu’un. Vous pouvez posséder une Playstation 5 recouverte de 20 kilos d’or 18 carats pour un prix inconnu. Le vendeur a juste un contact, mais comme avec la plupart des choses somptueuses sur cette planète: si vous devez demander le prix, vous ne pouvez pas vous le permettre. Du moins, cela semble être leur devise. Le plaqué or repose sur du cuir de peau de crocodile, donnant à la console brillante une texture et un contraste intéressants. Appelée le « Golden Rock », cette Playstation 5 personnalisée est magnifique. Actuellement, le prix d’un kilo d’or 18 carats est de 45 000 €. Avec cette PS5 balançant 20 kilos, c’est presque un million de dollars d’or. Ensuite, vous ajoutez le prix de 500 € pour la console elle-même. Et, bien sûr, l’acheteur paiera également le temps de l’artiste à fabriquer la pièce, et la rareté de celle-ci étant la seule à être réalisée. Cela signifie que nous examinons probablement une œuvre d’art de jeu de 5 à 10 millions de dollars ici.

