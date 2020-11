La PS5 n’a pas de navigateur Web et Sony n’envisage pas de l’inclure pour le moment

Malgré le fait que plusieurs des précédentes consoles PlayStation disposaient d’un navigateur Web, la PS5 a décidé de s’en passer

À un peu plus d’une semaine (et seulement deux jours dans certaines régions du monde) avant le lancement européen de la PS5, nous continuons à découvrir des détails importants sur la console de nouvelle génération de Sony. Bien que nous puissions déjà consacrer cette analyse détaillée, nous connaissons une partie de plans futurs de PlayStation et la disponibilité de diverses fonctions sur la nouvelle machine.

Aussi, aujourd’hui nous avons découvert que probablement ajouter une future mise à jour pour pouvoir générer des résolutions 1440p, ainsi qu’un autre détail très curieux sur son développement où il a été assuré que la console était beaucoup plus grande qu’elle ne l’est maintenant. Cependant, nous devons maintenant parler d’une fonction qui n’est pas disponible sur PS5 et il ne semble pas être prévu de l’inclure: un navigateur Web.

PS5 sans navigateur Web?

Navigateur Web PS4

C’était dans une interview avec le portail japonais Montre AV et le vice-président de SIE, Hideaki Nishino, où certains des détails déjà mentionnés sont apparus. mentions l’absence de navigateur Web sur PS5, quelque chose que nous avons sur PS4, mais cela garantit que ils n’ont actuellement aucune intention d’ajouter cette fonctionnalité. La raison en est qu’ils ont des doutes sur la nécessité d’un navigateur Web dans une console de jeu vidéo. Ça oui, ils n’ont pas exclu l’idée puisque le gestionnaire a déclaré qu’il attendra et verra si cela finit par être nécessaire ou quelque chose de très demandé.

D’autres consoles ont la même situation

Un autre excellent exemple de l’absence de navigateur Web est Commutateur Nintendo, que depuis le lancement il lui manque cette fonction et d’autres applications qui, par contre, étaient disponibles sur Wii U. La raison est la même: c’est une console de jeu vidéo qui sert à jouer, et un navigateur est inutile. Bien sûr, au lancement, il n’avait pas de support pour Youtube et ils ont fini par l’inclure dans une mise à jour ultérieure.

