La PS5 fonctionne-t-elle à 1440p? Et si vous avez un moniteur 2K? Nous clarifions tous vos doutes

Découvrez la réponse à toutes vos questions sur le fonctionnement de la résolution PS5 et ce qu’il adviendra de votre moniteur, quelle que soit la résolution

Il y a à peine quelques heures une nouvelle particulière a sauté: PS5 Il ne serait pas compatible avec les résolutions 1440p, nous obligeant à utiliser une résolution de 1080p ou 4K. Cela a suscité de nombreux doutes chez de nombreux fans qui ont porté plainte contre la société car, a priori, leur moniteur ou télévision 1440p ne serait pas compatible. Nous expliquons ici clairement comment fonctionne la PS5 en termes de résolutions et ce qui se passe si vous avez un moniteur 2K ou 1440p (2,5K).

La PS5 fonctionnera-t-elle avec un moniteur ou un téléviseur 1440p?

La reponse courte est oui. La PS5 est compatible avec les moniteurs et les téléviseurs qui affichent des images à des résolutions de 1440p dans le sens où nous pouvons connecter la console et en profiter sans problème pendant que l’image remplit l’écran.

Alors, où est le problème?

Le problème est que le signal de sortie de la PS5 a une résolution de 1080p ou 4K. En d’autres termes, le signal ne correspondra jamais à la résolution à laquelle notre moniteur affiche l’image s’il est à 1440p (comme c’est le cas avec de nombreux lecteurs). Cela nous obligera à ce que le signal de sortie soit 1080p pour que, plus tard, il soit notre moniteur celui qui met ce signal à l’échelle (inventer en quelque sorte, grâce à l’intelligence artificielle, les pixels manquants) jusqu’à 1440p.

Cela se traduit par la qualité d’image sera quelque peu pire que si le signal était 1440p en natif. Cela fera également dépendre la qualité finale de l’image, dans une certaine mesure, de la capacité de notre moniteur à effectuer cette mise à l’échelle.

Malgré cela, l’évolutivité de la plupart des moniteurs actuels est suffisamment bonne pour que la qualité d’image est vraiment bonne. Ne pensez pas que dans le cas d’un moniteur 1440p, vous allez avoir une image pixélisée ou plus floue; la qualité sera simplement légèrement inférieure à ce que vous obtiendriez si la PS5 émettait le signal nativement à 1440p.

D’où viennent les plaintes?

La plupart des plaintes à ce sujet proviennent du fait que PS5 c’est une console qui fonctionne exceptionnellement bien à 1440p. C’est une console dont la puissance et le marketing se sont concentrés à de nombreuses reprises sur la démonstration de ses capacités à des résolutions de 1440p.

Cependant, lorsque la PS5 rend un jeu à 1440p pour envoyer le signal à un moniteur de cette même résolution, elle ne peut pas le faire directement car le signal n’est envoyé qu’en 1080p ou 4K. C’est pourquoi, tant que le jeu le permet, c’est la PS5 elle-même qui va faire évoluer le jeu de 1440p à 1080p (le soi-disant suréchantillonnage, qui offre une qualité d’image supérieure à celle obtenue lors du rendu directement en 1080p) pour envoyer un signal que, plus tard, notre moniteur devra évoluer à 1440p.

Il en résultera une image qui, même si elle a une qualité à revendre et sera meilleure qu’une image rendue à 1080p, n’aura pas la même qualité qu’une image rendue et envoyée directement à 1440p.

Quelle sera ma qualité d’image?

Fondamentalement, lorsque nous connectons notre PS5 à notre moniteur ou télévision, nous trouvons ces trois cas:

1 – Téléviseur / moniteur 1080p

PS5 il enverra le signal nativement à 1080p à votre moniteur ou téléviseur. Cela n’aura pas à faire de mise à l’échelle d’aucune sorte.

Il est possible que, dans les jeux vidéo qui le permettent, PS5 rendre les images à une résolution plus élevée et un suréchantillonnage pour produire une image 1080p mais avec une qualité graphique supérieure.

2 – Téléviseur / moniteur 1440p

C’est là que se trouve le problème que nous avons mentionné. Le signal qui enverra PS5 sera à 1080p et notre moniteur ou télévision sera en charge de le mettre à l’échelle jusqu’à 1440p, perdant une partie de la qualité de l’image.

Il est possible que, dans les jeux vidéo qui le permettent, PS5 rendre les images à une résolution plus élevée et un suréchantillonnage pour produire une image 1080p mais avec une qualité graphique supérieure.

3 – Téléviseur / moniteur 4K

PS5 enverra le signal nativement en 4K à votre moniteur ou téléviseur. Cela n’aura pas à faire de mise à l’échelle d’aucune sorte.

Le signal qui enverra PS5 Ce sera en 4K, mais si le jeu ne tourne pas nativement dans cette résolution (ce qui semble être courant, surtout dans les modes où l’on privilégie les performances), la console elle-même sera en charge de la mise à l’échelle de l’image jusqu’à 4K, perd de la qualité de l’image.

