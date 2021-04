La PS5 est la console la plus vendue au Royaume-Uni deux mois de suite

Vous ne pouvez pas facilement acheter une PlayStation 5 ici au Royaume-Uni, mais c’est la console la plus vendue du pays deux mois de suite maintenant. Comme indiqué plus tôt dans la semaine, le système a maintenant dépassé les ventes totales à vie de la Nintendo Wii U, de la PS Vita et de la SEGA Dreamcast – un exploit pas tout à fait extraordinaire si l’on considère que ces consoles ont échoué, mais il a réussi en environ cinq mois avec stock extrêmement restreint.

En fait, mars 2021 a représenté le deuxième meilleur mois pour les ventes de PS5 au Royaume-Uni, devancé seulement par son lancement en novembre. Tout cela selon les données de GfK Entertainment, telles que rapportées par GamesIndustry.biz. En raison des fortes ventes, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales continue de bien performer – bien qu’il soit également disponible sur la PS4 plus facilement disponible et établie. Il semble que beaucoup attendent d’avoir la console de nouvelle génération de Sony avant de se lancer dans le spin-off des super-héros.

Dans l’ensemble, la PS5 domine à peu près l’espace matériel: des accessoires tels que le contrôleur DualSense, le casque Pulse 3D et la station de charge DualSense signifient que Sony remporte également la bataille des accessoires les plus vendus. Cependant, l’arsenal de logiciels à feuilles persistantes de Nintendo sert bien le Switch – malgré la chute de l’hybride à la troisième place des ventes de consoles pour la première fois depuis des années.