La PS5 coûtera 599 euros et arrivera plus tard que la Xbox Series X, selon des sources françaises

Le site Xboxygen assure que, selon ses informations, la console Sony aura une différence de 100 euros entre les modèles

PS5 il atterrira – soi-disant – dans quelques semaines, ou c’est ce que la rumeur dit depuis des mois. Avec l’arrivée confirmée de Xbox Series X au mois de novembre il a été constamment souligné que la console de Sony Je la suivrais de près, bien que maintenant d’un site français, ils auraient des informations qui non seulement contredisent ce fait, mais nous laissent également avec le prix exact théorique de la PS5.

Prix ​​supposé de la PS5, selon Xboxygen

Nous soulignerons donc que les informations proviennent du web Xboxygène, qui n’a pas d’antécédents d’informations au niveau des initiés, donc pour avoir pris le risque actuel, ils doivent au moins avoir confiance en leurs sources. En ce sens, nous commencerons par souligner qu’ils indiquent que le prix de la PS5 sera, d’une part, 599 euros, et d’autre part 499 euros. Logiquement, la différence de 100 euros se trouve dans le fait que le premier prix se réfère au modèle standard et le second au numérique.

D’autre part, dans une autre partie de son article détaillé, Xboxygen souligne également que La PS5 arrive beaucoup plus tard que la Xbox Series X. Puisqu’il est impossible de mesurer combien de temps réel ce commentaire reflète, l’hypothèse la plus probable que le Sony ne vois pas la lumière en novembre mais, au plus tôt, à partir de décembre 2020. Ce dernier aspect semble cependant peu probable si l’on tient compte avant tout du lancement de Call of Duty: Guerre froide Black Ops, le prochain épisode de la franchise de guerre de Activision.

Ainsi, dans cet article Vous découvrirez comment sur le site Web de Call of Duty: Black Ops Cold War lui-même, vous pouvez lire une information qui, sans aucun doute, indique que la version PS5 aura potentiellement une pré-version qui fera l’expérience de la Xbox Series X – s’inscrivant ainsi dans les rumeurs depuis des semaines en termes d’avantages et d’exclusivités pour la console japonaise -.

Ainsi, à ce stade, il semble difficile de déterminer la fiabilité des informations issues de Xboxygène, bien que évidemment le prix semble s’inscrire dans les marges avec lesquelles il a été joué ces derniers mois. En tout cas, il semble que nous pourrons bientôt sortir des doutes sur le prix et la date de la PS5, car bientôt un nouvel événement pourrait être annoncé pour donner plus d’informations sur le matériel.

