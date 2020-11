La PS5 aurait pu être « encore plus grande », confirme le designer

le PS5 est un grand cuirassé qui devrait devenir un nouvel accroche-regard dans le salon à la maison. Notamment en raison de sa taille, il surpasse toutes les autres consoles de son époque. En fait, c’est la plus grande console Sony jamais sortie.

La PS5 aurait pu être plus grosse

En fait, la PS5 aurait pu être encore plus grande, elle était encore plus gigantesque au cours du processus de développement. Le designer Yujin Morisawa l’a confirmé dans une interview avec le Washington Post.

«Je savais que ça allait être gros parce que je savais combien de force cela apporterait. Je savais quel type de flux d’air et combien d’espace il faudrait pour le dissipateur thermique. Au début, quand j’ai dessiné les concepts, c’était beaucoup plus grand. Même si je ne savais pas ce que les ingénieurs allaient faire. C’était drôle quand les ingénieurs m’ont dit que c’était trop gros. J’ai donc dû le rétrécir un peu par rapport au premier dessin. »

En fin de compte, il ne faut pas oublier que derrière la conception optique, il y a une construction technique très complexe qui va de pair avec la conception. Il est probablement positif que le nouveau Système de refroidissement en métal liquide et le SSD ultra rapide s’est assuré que la technologie s’intègre dans un boîtier plus petit. Ou n’y auriez-vous eu aucun problème, la console serait-elle beaucoup plus grosse à la fin? De toute façon, elle est un vrai morceau.

Quelle est la taille de la PS5? Les dimensions incluent les informations suivantes: 390 mm x 104 mm x 260 mm – ou en d’autres termes:

39 centimètres – hauteur

10,4 centimètres – largeur

26 centimètres – profondeur

Attention, ces informations ne s’appliquent qu’à la console, donc sans support. Il est donc plus gros que la PS3, qui était auparavant la plus grande console Sony.

Quel est le poids de la PS5? La technologie pèse donc également quelques kilos majestueux. En détail, il pèse:

PS5 avec lecteur: 4,5 kilogrammes

PS5 Digital Edition sans lecteur: 3,9 kilogrammes

