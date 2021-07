La PS5 atteint 10 millions de ventes et est la console PlayStation la plus vendue de tous les temps

Nous savons tous à quel point il est difficile d’acheter une PlayStation 5. Le stock de la PS5 est extrêmement limité depuis la sortie de la console en novembre de l’année dernière, et lorsqu’elle atteint les étagères des magasins, elle se vend presque immédiatement. Cependant, une demande aussi élevée a conduit le système à battre une charge de records de vente jusqu’à ce point – et maintenant, la PS5 a dépassé 10 millions de consoles vendues.

Cela signifie que la PS5 est également la console PlayStation la plus vendue de tous les temps, atteignant le cap des 10 millions environ un mois plus tôt que la PS4. Encore une fois, des trucs très impressionnants pour un système qui est à peine disponible pendant plus de quelques minutes à la fois.

Il convient de noter que Sony est bien conscient des ruptures de stock, et le patron de PlayStation, Jim Ryan, a précédemment déclaré que la société faisait tout son possible pour améliorer le nombre de produits. Et bien que ces nouvelles statistiques soient évidemment excellentes pour Sony, l’organisation s’attend à ce que les ventes de PS5 montent en flèche une fois les ruptures de stock résolues.

Sony a également publié des chiffres de vente pour les principaux jeux PS5, ce qui permet une lecture tout aussi impressionnante.

Avez-vous déjà pensé que la PS5 serait aussi populaire, compte tenu de la situation des stocks? Envie de la console dans la section commentaires ci-dessous.