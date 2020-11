La PS5 a un vilain bug de téléchargement – la seule solution n’est pas entièrement satisfaisante

Voulez-vous sur le vôtre PS5 En téléchargeant des jeux ou des applications, un bogue peut se produire et maintenir le titre dans la file d’attente de téléchargement pour toujours. Mais il existe un remède.

Si vous souhaitez mettre votre PS5 en service le 19 novembre et télécharger quelques jeux ou applications, il se peut que les titres s’affichent et soient censés être également téléchargés, mais rien d’autre ne se passe. Ou vous obtenez un message d’erreur et le téléchargement est interrompu de.

Si vous visitez ensuite le menu de téléchargement, comme suggéré par le système, vous n’y trouverez rien.

© VOUS

Vous corrigez donc le bug de téléchargement de la PS5

La communauté PS5 a déjà trouvé une solution au problème – qui ne devrait pas plaire à tout le monde. Parce que vous devez réinitialiser votre PS5 aux paramètres d’usine. Cependant, cela supprimera toutes vos données de la console que vous devez sauvegarder au préalable – soit sur un disque dur externe, soit dans le cloud du service PS Plus. Notez que la PS5 enregistre ne pas sauvegarder via USB pouvez.

Pour réinitialiser la console, procédez comme suit:

Accédez au menu « Paramètres » sous « Système »

Sélectionnez « Logiciel système » ici

Sélectionnez « Réinitialiser les options » puis « Réinitialiser votre console »

Maintenant, vous devez faire la réinitialisation

Les téléchargements devraient alors fonctionner à nouveau normalement. On peut supposer que Sony publiera bientôt ce bogue avec un patch ou avec un Mise à jour du firmware fixe.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂