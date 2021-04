La PS4 a vendu plus de jeux que toute autre console de l’histoire

MAKITA Aspirateur souffleur sans fil 18V 7.5L (Produit vendu Seul) - MAKITA - DVC750LZ

Appareil destiné à l'aspiration de poussières sèches et humides2 vitesses d'aspiration : Idéal en fonction de la surface à aspirerTémoin de charge de la batterieFonction soufflageMuni d'un filtre HEPALarge poignée de transportMoteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accruesPuissance de succion : 50 / 25 WTension : 18 VVitesse linéaire ou périphérique2 vitessesDébit maximal : 1,6 / 1,3 m³/min.Dépression maximale : 67/42 mbarCapacité de ramassageCapacité de la cuve : poussières : 7,5 lCapacité de la cuve : liquides : 4,5 lNiveaux d'exposition et de vibrationsTaux de vibration triaxial (ah) : 2,5 m/s²Marge d'incertitude bruit (K): 2,5 dB (A)Pression sonore (Lpa) : 76 dB (A)Dimensions (L x l x h) : 418 x 251 x 278 mmPoids net EPTA : 4,3 à 4,6 kgInclus dans le prix :-1 Buse large (458891-7)-1 Suceur plat (458919-1)-1 Tuyau d'aspiration (140G04-3)Fourni sans chargeur ni batterie