La prothèse en silicone fait quelque chose auquel vous ne pensez même pas

Photo/Image :

Luciana Kotaka/Via Women in Day

C’est une longue histoire et peut-être qu’elle a commencé il y a des années quand j’étais encore un adolescent vivant dans une ville de campagne. J’étais très maigre et de cette façon je n’avais pas les courbes qu’une femme considérée comme chaude avait, imaginez alors sans seins. Je ne peux pas dire que j’ai été traumatisée par une phrase que j’ai entendue à l’époque, mais je soupçonne que cela a joué un grand rôle dans ma décision d’avoir des implants mammaires en silicone.

Je vais sauter la phrase, car je ne pense pas que cela fasse une différence dans ce rapport, mais le fait est que déjà au début de l’âge adulte, je pleurais beaucoup et je me sentais moins comme une femme pour ne pas avoir de plus gros seins, car j’étais entourée par des amis qui avaient de beaux seins. A ce moment un nouvel événement s’est produit, une femme m’a montré son sein après avoir allaité, puis c’était le chaos, je ne voulais plus attendre et je suis parti à la recherche de réaliser mon rêve de mettre les implants en silicone tant attendus .

Le fait est que j’ai développé des douleurs différentes et des symptômes étranges, j’ai accumulé de nombreux examens au cours de ces 26 années post-prothèse, et tous ont eu des résultats peu concluants. Je recueillais des commentaires de médecins qui me disaient : c’est quoi cette fille, ton corps explose de symptômes. Bon, il y en a eu beaucoup, mais le pire c’est de sortir des consultations frustrées, et avec des traitements qui n’ont apporté aucune amélioration. J’ai ressenti un problème étrange, même coupable de ressentir des choses que je ne savais même pas ce qu’elles étaient, et dont je sais maintenant que c’est de ma faute, après tout j’ai choisi d’avoir la prothèse.

Ma dernière tentative a été d’aller voir un médecin, car même avec une alimentation saine, je continuais à me sentir malade. À ce moment-là, j’ai vu une vidéo sur les dommages causés par le silicone, mais cela n’a pas fonctionné, mais trois mois plus tard, une autre vidéo est tombée entre mes mains et je n’ai pas pu m’empêcher de faire face à l’évidence, je suis malade à cause de implants en silicone. Et j’ai donc commencé mon parcours de guérison, à la recherche d’informations, en lisant des témoignages en groupe sur les réseaux sociaux, et plus je lis, plus j’ai peur. J’en suis venu à comprendre que mon corps souffre parce que les prothèses transpirent et libèrent diverses matières toxiques dans le corps, une bombe à retardement qui m’a continuellement empoisonné, me tuant jour après jour.

On sait maintenant que les prothèses sont liées à un type rare de lymphome anaplasique à grandes cellules, connu en anglais sous le nom de BIA-ALCL, un lymphome à cellules T rare, un cancer du tissu lymphatique autour de la prothèse et le traitement initial est le retrait des prothèses. La première personne à qui je suis allé parler de tous ces problèmes d’explants de silicone venait de recevoir ce diagnostic, alors ce n’est peut-être pas si rare.

On peut aussi développer le Syndrome d’Asie, c’est-à-dire un syndrome induit par les adjuvants, ou Syndrome Auto-immune Induit par les Adjuvants, générant des réponses auto-immunes, et le traitement est le retrait de la prothèse, de préférence en bloc, c’est-à-dire en une seule pièce. Il est important de préciser que même en enlevant les prothèses, il est possible que certains symptômes ou maladies déjà installés puissent persister, mais les rapports post-explantation sont encourageants, car ils révèlent la rémission des symptômes dans la plupart des cas.

En plus des risques de développer un lymphome anaplasique et un syndrome asiatique, nous avons également une maladie des silicones causée par des substances toxiques présentes dans le gel de silicone, également connues sous le nom de maladie des implants en silicone ou BII. La liste des symptômes associés aux maladies liées aux implants en silicone est diverse, et de nombreux symptômes rapportés par les femmes ne figurent pas encore sur la liste officielle publiée par les organes responsables des Organes.

Le fait est que mon rêve et celui de tant d’autres femmes dans le monde s’est transformé en cauchemar, et le plus effrayant est que la plupart d’entre elles n’ont toujours pas cette information ou nient toujours la nécessité de retirer leurs prothèses, car comme moi, elles ont cherché une chirurgie pour se sentir plus jolie et plus féminine. Ce processus implique de nombreux problèmes émotionnels car lorsque nous lisons ou entendons les rapports de ces femmes, nous comprenons à quel point le silicone a miné notre santé, nous perdons notre qualité de vie et devenons otages de diagnostics non concluants et de traitements limités. Tout cela parce que nous ne savions pas ce que nous faisions avec notre corps. À l’époque où je l’ai posté, on ne parlait pas de ses dommages, et même aujourd’hui, les informations sont rares.

Il y a actuellement de grands groupes qui débattent sur le sujet, et c’est ainsi que j’ai pu obtenir plus de clarté sur ce qui m’arrive et sur l’urgence d’explanter la prothèse. Donc, si vous avez des implants en silicone dans votre corps, cherchez des informations, n’acceptez pas le premier avis que vous entendez, car nous savons que de nombreux professionnels de la région nient encore la nécessité d’un retrait. Mais vous avez lu mon texte, vous avez reçu l’information, et si vous avez des symptômes étranges, des maladies auto-immunes, des douleurs diverses, cherchez un médecin qui croit en ce que vous rapportez, qui accueille vos plaintes, qui étudie soigneusement votre cas, et qui vous guide à la meilleure solution possible.