La protection planétaire a besoin de plus que la NASA, selon le plan de la Maison Blanche

La Maison Blanche a établi un plan de refonte du gouvernement fédéral règles de protection planétaire , qui agissent pour empêcher la contamination entre la Terre et d’autres mondes potentiellement habitables.

le document décrit le plan du gouvernement pour une série d’agences fédérales pour moderniser les règles de protection planétaire au cours de l’année prochaine. Les scientifiques et les ingénieurs discutent de la protection planétaire dans deux directions: garder les autres destinations exemptes de contamination significative de la Terre et protéger notre planète des matériaux extraterrestres potentiellement dangereux. Le plan prend soin de noter que dans les deux sens, le gouvernement doit considérer à la fois ses propres activités et celles de sociétés commerciales .

« Les missions actuelles et futures vers Mars et d’autres destinations nécessitent une stratégie pour soutenir un environnement terrestre et spatial sûr, durable et prévisible », a déclaré Scott Pace, secrétaire exécutif du Conseil national de l’espace et adjoint du président Donald Trump dans un communiqué. le 30 décembre.

Le nouveau plan s’appuie sur un objectif inclus dans une directive sur la politique spatiale l’administration Trump a publié plus tôt en décembre. « En établissant des objectifs pour la mise en œuvre de l’orientation de la politique spatiale nationale 2020 sur la protection planétaire, cette stratégie poursuit le leadership américain en matière de découverte scientifique, d’exploration humaine et d’activités spatiales du secteur privé », a déclaré Pace dans le nouveau communiqué.

L’élaboration de la stratégie est tombée – et sa mise en œuvre reviendra – au Groupe de travail interinstitutions sur la protection planétaire créé en juillet, qui rassemble près de 20 agences fédérales, dont la NASA n’est qu’une. D’autres incluent les départements de l’agriculture, de la sécurité intérieure, des transports et de la défense, ainsi que les Centers for Disease Control and Prevention, l’Environmental Protection Agency, le FBI et la Federal Emergency Management Agency (FEMA).

Une telle collaboration sur des questions potentiellement préoccupantes à l’échelle planétaire a des précédents. Pendant préparatifs de la mission lunaire Apollo 11 , qui ramèneraient des roches lunaires sur Terre pour la première fois, les responsables de la santé publique en particulier ont joué un rôle déterminant dans le développement de processus d’évaluation de la sécurité des astronautes et des échantillons à l’atterrissage ici. De même, la FEMA est un partenaire clé lorsque la NASA étudie les problèmes liés aux impacts potentiels des astéroïdes à proximité.

Dans le nouveau document de stratégie, le groupe de travail met en évidence l’âge des directives de protection planétaire existantes et la nature changeante des vols spatiaux comme motivations pour de nouvelles procédures. Par exemple, le rapport cite les travaux en cours pour ramener des échantillons de Mars , L’objectif à long terme de la NASA de envoyer des humains sur la planète rouge et la prévalence générale des acteurs commerciaux de l’espace.

Certaines de ces tendances peuvent se recouper; SpaceX en particulier a vanté ses projets de débarquer des humains sur Mars, cibler un calendrier ambitieux cela pourrait aller plus vite que celui de la NASA. Qu’il s’agisse de missions avec équipage ou robotique, le gouvernement veut se préparer à un boom attendu des lancements spatiaux commerciaux au-delà de l’orbite terrestre.

« Compte tenu de la croissance rapide des capacités et des activités spatiales du secteur privé, il est très possible que les entreprises américaines soient des acteurs clés dans la recherche de la vie », a écrit le groupe.

La NASA est bien consciente des défis des directives actuelles de protection planétaire. En 2019, l’agence a commandé un groupe d’experts indépendant pour évaluer les progrès accomplis . Le rapport qui en a résulté faisait état de préoccupations similaires et énonçait 77 points à considérer par l’agence.

Mais la NASA n’a pas nécessairement son mot à dire dans les missions privées, un problème soulevé dans le propre rapport de l’agence et souligné dans la nouvelle stratégie, qui fixe un calendrier plus serré pour les projets liés à la sensibilisation commerciale. Le nouveau plan appelle à interroger les représentants du secteur privé concernés sur la protection planétaire dans un délai de trois mois et à créer des lignes directrices pour la surveillance gouvernementale des projets commerciaux dans un délai de six mois.

Les autres projets du groupe de travail nécessitent l’élaboration de cadres pour évaluer ou traiter une poignée d’autres aspects de la protection planétaire, y compris les missions en équipage et le retour d’échantillons.

Deux grandes questions ne sont pas abordées par le document de stratégie: quels processus d’examen, le cas échéant, les nouvelles procédures vont subir, et comment l’administration entrante dirigée par le président élu Joe Biden exécutera les plans du document.

