La proposition de budget de la NASA pour 2022 de Biden donne un coup de pouce à la science et à l’espace commercial

La proposition de budget fédéral du président Joe Biden pour 2022 donne à la NASA plus de financement scientifique que jamais auparavant, tout en continuant à ouvrir la voie au prochain atterrissage humain sur la lune en 2024.

Le projet de loi de dépenses fédérales de 6 billions de dollars de la Maison Blanche, publié vendredi 28 mai, donne à la NASA un total de 24,8 milliards de dollars, y compris « la plus grande demande de budget pour la science de la NASA jamais réalisée », a déclaré vendredi l’administrateur de la NASA Bill Nelson lors d’une conférence de presse. « L’administration Biden prouve que la science est de retour », a-t-il ajouté. Sur le budget total proposé par l’agence, environ 7,9 milliards de dollars iront à la division scientifique de l’agence, soit une augmentation de 9% par rapport à 2021.

Pendant ce temps, l’administration Biden a proposé une augmentation de 5% du financement des systèmes d’exploration de l’espace lointain, qui comprend du matériel pour le programme Artemis de la NASA, qui s’efforce d’envoyer des astronautes sur la lune d’ici 2024. Et bien que Biden n’ait pas proposé de retarder l’atterrissage sur la lune de 2024 – un calendrier fixé par la précédente administration présidentielle – Steve Shinn, directeur financier de la NASA, a reconnu que la mission ambitieuse pourrait être retardée.

« L’espace est difficile », a déclaré Shinn lors de la conférence de presse de vendredi. «Lorsque vous vous éloignez de plus en plus de la Terre avec les nouvelles technologies, nous constatons, historiquement, des retards», a-t-il déclaré. « Je sais que l’objectif est 2024, mais je pense que nous devons être brutalement réalistes … parce que le développement spatial est si difficile, il pourrait y avoir des retards dans ce calendrier pour le premier vol de démonstration d’atterrissage d’humains. [on the moon] et les ramener sains et saufs sur Terre. «

Bien que le budget d’exploration de l’espace lointain de la NASA comprenne 1,2 milliard de dollars pour le système d’atterrissage humain (HLS) qui apportera « la première femme et la première personne de couleur sur la lune », comme l’a dit Nelson, l’agence n’a pas encore déterminé qui construira il.

La NASA a annoncé en avril qu’elle avait choisi SpaceX pour construire l’atterrisseur, après quoi Blue Origin et Dynetics, deux des concurrents de la société pour ce contrat, ont déposé des protestations auprès du US Government Accountability Office (GAO) en réponse. Le GAO a jusqu’au 4 août pour décider si la NASA doit attribuer un deuxième contrat pour construire un deuxième HLS redondant.

Si le GAO décide en faveur de Blue Origin et Dynetics, le Congrès et la NASA devront proposer un amendement budgétaire pour financer l’atterrisseur supplémentaire. (Un tel amendement a déjà été soumis dans le cadre du Endless Frontiers Act de 195 milliards de dollars, qui vise à stimuler la compétitivité technologique américaine. L’amendement donnerait à la NASA 10 milliards de dollars supplémentaires pour favoriser le développement d’un deuxième atterrisseur lunaire avec équipage privé. The Endless Le Frontiers Act est toujours en train de faire son chemin au Congrès, donc on ne sait pas si la NASA obtiendra l’argent.)

« Les membres de la Chambre et du Sénat m’ont exprimé sans ambiguïté qu’ils veulent un concours pour les contrats d’atterrissage restants qui se produiront au cours de la décennie suivant le premier vol de démonstration, qui devrait être en 2024 », a déclaré Shinn.

Comme ce commentaire le suggère, Artemis est bien plus que le débarquement prévu pour 2024. Le programme vise à établir une présence humaine à long terme sur et autour de la lune d’ici la fin des années 2020, afin d’aider la NASA à se préparer à ses prochaines missions à pas de géant sur Mars.

Programmes annulés



L’observatoire volant SOFIA. (Crédit d’image: NASA)

Après que l’administration présidentielle précédente ait tenté à plusieurs reprises de réduire les missions scientifiques de la Terre de la NASA, le budget de Biden donne aux sciences de la Terre une augmentation de 12% avec un financement de 2,3 milliards de dollars pour l’année.

Cependant, l’emblématique observatoire aéroporté de la NASA SOFIA (abréviation de Stratospheric Observatory For Infrared Astronomy) est à nouveau sur le billot. Faisant partie de la division astrophysique de la NASA, SOFIA effectue des vols pour étudier le cosmos depuis la stratosphère depuis 2010, bien qu’elle ait été mise à la terre à plusieurs reprises pour des raisons de maintenance.

« Ce budget recommande la fin ou le moindre arrêt de la mission SOFIA. Elle a achevé sa mission principale et le financement a été régulièrement rajouté par le Congrès, mais il s’agit, en termes de dollars et d’analyse, de la deuxième mission opérationnelle la plus coûteuse en astrophysique. , « Dit Shinn.

Commercialisation de l’orbite terrestre basse



La NASA envisage peut-être de mettre fin un jour à son implication dans la Station spatiale internationale, mais l’agence n’abandonne pas complètement l’orbite terrestre basse (LEO).

La demande de budget de Biden pour 2022 comprend une forte augmentation du financement du développement commercial de l’orbite terrestre basse, avec un budget de 101,1 millions de dollars – en hausse de près de 500% par rapport à l’année précédente. Cela couvre les lancements commerciaux de fret et d’équipage vers la Station spatiale internationale, comme les missions Dragon de SpaceX, « ainsi que le financement de nos partenariats avec l’industrie pour développer des destinations commerciales en LEO », a déclaré Shinn.

En d’autres termes, la NASA disposera des ressources nécessaires pour aider les entreprises privées à commencer à développer leurs propres stations spatiales. Le financement de la NASA pour la Station spatiale internationale n’a pas non plus diminué – Biden a proposé un budget de 1,3 million de dollars pour le laboratoire en orbite, une maigre augmentation de 0,5% par rapport au budget de l’année dernière.

L’argent pour acheter des sièges sur le vaisseau spatial russe Soyouz, sur lequel la NASA s’est entièrement appuyée pour emmener les astronautes à destination et en provenance de la Station spatiale internationale pendant environ une décennie après la fin du programme de la navette spatiale, ne fait pas partie de la demande de budget 2022 de Biden pour la NASA.

La NASA a commencé à piloter des astronautes sur les véhicules Crew Dragon de SpaceX l’année dernière – et elle prévoit de commencer bientôt à piloter des astronautes sur la capsule Starliner de Boeing – mais les missions Soyouz ne sont pas hors de propos, a déclaré Shinn. « Nous avons toujours un accord de réciprocité », a-t-il déclaré, ajoutant que la NASA n’avait « aucun projet d’achat de Soyouz, mais nous prévoyons toujours d’utiliser ces véhicules de toute façon ».

La proposition de budget de Biden doit être approuvée par la Chambre et le Sénat avant d’entrer en vigueur. Le Congrès a jusqu’à la fin septembre pour y arriver et éviter un éventuel arrêt du gouvernement.

