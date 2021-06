La prometteuse PS4 Horror Chernobylite sécurise la sortie physique

L’industrie se tourne progressivement vers le numérique, mais comme le prouve régulièrement notre section de commentaires, de nombreux propriétaires de PlayStation préfèrent toujours les jeux physiques. Certains d’entre vous seront peut-être ravis d’apprendre que Chernobylite, une horreur de survie prometteuse sur PS4, sortira physiquement sur la console de Sony, fabriquée par Perp Games.

Il sera déployé aux côtés de la version numérique cet été, vous n’aurez donc même pas à attendre pour mettre la main dessus. « Nous voulons offrir autant d’options que possible aux joueurs pour obtenir le jeu, en s’adaptant à notre communauté et aux nouveaux joueurs », a déclaré Piotr Zygadlo, le PDG de l’éditeur All In! Jeux.

Ce jeu recevra également une version PS5 native plus tard dans l’année, bien que l’on ne sache pas encore s’il recevra également une édition physique. Surveillez cet endroit.