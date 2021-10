La prometteuse Pragmata de Capcom fait des «progrès constants» sur PS5

Pragmata était l’un des jeux qui ont fait leurs débuts lors du grand événement de révélation de la PlayStation 5 de Sony, mais nous n’avons pas beaucoup entendu parler du curieux projet Capcom depuis. S’exprimant dans le cadre de son rapport financier, , la firme japonaise a confirmé que le titre faisait « des progrès constants ». Il vise actuellement une date de sortie en 2023, comme indiqué dans une bande-annonce grésillante de Sony.

Selon l’entreprise, le projet de nouvelle génération est mené par « de jeunes employés nouvellement embauchés », et elle estime que « l’intégration de la sensibilité juvénile des natifs numériques ajoute un nouvel attrait à la propriété intellectuelle ». Malheureusement, l’éditeur s’est arrêté avant de partager des informations sur le moment où nous pouvons nous attendre à en savoir plus.

Comme mentionné ci-dessus, nous ne savons toujours pas grand-chose sur ce jeu. La première bande-annonce semblait plus conceptuelle que tout, montrant des images de science-fiction, des imprimantes 3D et des chats holographiques. Il est bon de savoir que des progrès sont en cours, bien sûr – le dernier titre annoncé par Capcom aux côtés d’une console Sony, Deep Down, a finalement disparu.