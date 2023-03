« La promesse », le succès créé par Josep Cister que RTVE n’a pas demandé

Le créateur de « La promesse », Josep Cister, a révélé que la série RTVE n’était pas ce que la société avait initialement pensé. Cependant, l’histoire qui a comme protagonistes à Ana Garcés et Eva Martín, a réussi à devenir l’un des plus populaires. Ici, nous vous disons, parce que la version actuelle est si différente.

La parcelle du programme La 1 est située à Cordoue en 1913 et s’articule autour de deux familles liées. Alors que la famille de haut rang des marquis de Luján cherche à se sauver de la ruine en arrangeant un mariage de complaisance pour son fils aîné, Jana commence à travailler à la maison, mais cherche vraiment à se venger.

Jeune femme, elle a été séparée de son jeune frère et sa mère a été assassinée, pour laquelle elle veut obtenir justice après de nombreuses années d’impunité.

QU’EST-CE QUI DIFFÈRE « LA PROMESA » DES AUTRES SÉRIES TÉLÉVISÉES ESPAGNOLES ?

Dans une interview avec Audiovisuel451Josep Cister a avoué que ce qui différencie « The Promise » n’est pas l’intrigue elle-même, mais les éléments qui ont été utilisés pour la raconter, ce qui l’enrichit.

« J’ai totalement sauté son briefing car je pense vraiment qu’une série comme celle-ci devrait se faire, encore plus sur une chaîne publique (…) Cette fois on introduit mystère, thriller, il ne manque pas d’humour, d’amour, de trahison, d’éléments que nous pensons pouvoir récupérer le public qui, traditionnellement, a vu ce type de séries et qui aujourd’hui consomme des fictions d’autres paysdit le créateur.

« La Promesa » a commencé à être diffusé le jeudi 12 janvier sur La 1 (Photo : TVE)

De même, un autre élément remarquable pour lui est la dynamique familiale. Cependant, contrairement à d’autres programmes, ceux d’une même classe sociale ne sont pas représentés, mais sont présentés à différents niveaux, créant une comparaison entre eux.

« Tant au rez-de-chaussée qu’à l’étage supérieur, je suis sûr que tous les spectateurs se verront reflétés dans les relations familiales.« , il ajouta.

COMMENT VOIR « LA PROMESSE » ?

La série « La promesse » peut être vue en Espagne par le signal La 1 à 16h30 du lundi au vendredi. De même, le programme sera disponible sur la plateforme de streaming RTVE Play, en ligne et en direct.