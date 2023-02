« La promesse », aura-t-il une saison 2 sur La 1 ?

Depuis sa première, le 12 janvier 2023, «La promesse», la série espagnole de TVE qui a remplacé « Servir y Proteger », est devenue l’une des productions les plus regardées ces dernières années. Dès lors, les fans de la fiction créée par Josep Cister Rubio réclament déjà un deuxième volet.

La série se déroule dans la province de Cordoue en 1913, pendant les derniers jours de l’Empire ottoman, et suit une jeune femme qui arrive au palais en tant que membre des ouvriers d’une famille influente, mais qui cherche profondément à se venger de sa mère assassinée. .. et aspire à retrouver son frère, ne s’attendant pas à ce qu’elle finisse par trouver l’amour, elle a également fait sensation pour sa chanson d’introduction populaire.

En raison de son succès, la chaîne espagnole a annoncé que le premier volet de « La promesse » aura 122 épisodes et pour continuer avec la grande réception qu’il a, il pourrait parier sur plus de saisons.

« LA PROMESSE », AURA-T-ELLE UNE AUTRE SAISON ?

La reponse courte est oui. Selon El Confidencial Digital, les dirigeants de RTVE approuveront une deuxième saison de la série produite par StudioCanal et Radiotelevisión Española en collaboration avec Bambú Producciones lors de la prochaine réunion du conseil d’administration.

Selon le média précité, le nouvel opus de la fiction qui est diffusé du lundi au vendredi à 16h30. dans La 1, il aura 119 chapitres, et la valeur de ce contrat aura « un montant supérieur à sept millions d’euros”.

Comme indiqué ci-dessus, la décision de renouvelerLa promesse« C’est parce que c’est un record d’audience. Il a réalisé une part d’écran moyenne de 9,2% et 913 000 téléspectateurs entre le 12 janvier et le 2 février. Il a même réussi à lever les après-midi, l’une de ses bandes les plus faibles à ce jour.

Selon les données de Barlovento Comunicación partagées par VerTele, la série avec Jana Expósito (Ana Garcés), Manuel Luján (Arturo Sancho), Cruz Ezquerdo (Eva Martín) et Alonso Luján (Manuel Regueiro) « a commencé comme la troisième option du classement , cependant, il ajuste son duel contre ‘Amar es para siempre’, qu’il a battu au minimum le 1er février ».