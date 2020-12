La promenade de la honte de Larsa Pippen revient à Scottie Pippen vue en photos

Larsa Pippen a été repérée à l’extérieur de chez elle à la suite de son scandale de tricherie avec la star de la NBA Malik Beasley.

On a le sentiment que Larsa Pippen ne vit que pour le drame … La mondaine, bien connue pour être l’ex-épouse de Scottie Pippen, a fait les gros titres cette semaine après avoir apparemment accepté les avances coquettes de Malik Beasley, s’envolant pour le rencontrer. et tenant sa main lors d’une promenade nocturne. Alors que les rumeurs éclataient, l’écart d’âge de Larsa et Malik était la principale préoccupation des spectateurs. Larsa a presque le double de l’âge de la star de la NBA, ce qui a soulevé de sérieux drapeaux rouges. Ensuite, il a été révélé que Malik était en fait marié, sa femme Montana Yao aurait demandé le divorce le jour où elle avait vu ses photos avec Pippen.

Ari Perilstein / La situation est devenue de plus en plus moche et Larsa Pippen n’est pas exactement en train de chasser le drame. Elle a été énigmatique toute la semaine sur les réseaux sociaux, invitant apparemment plus de confusion alors que son nom continue à évoluer. Maintenant, elle semble être de retour à la maison, photographiée pendant sa promenade de la honte de la voiture à sa maison avec Scottie Pippen. De nouvelles photos circulent de Larsa Pippen portant un masque facial et des vêtements confortables alors qu’elle marchait de son SUV à sa porte d’entrée, accompagnée d’un portier pour porter ses sacs. L’épouse de Scottie était en voyage, où elle a rencontré Malik Beasley et a provoqué un tel chahut sur les réseaux sociaux. Nous aurions adoré entendre la conversation que Larsa et Scottie ont eue à son retour à la maison …

David Crotty / Patrick McMullan via Au cas où vous l’auriez manqué, Scotty Pippen Jr., le fils de Larsa et Scottie, a récemment ombragé sa propre mère à travers une série de « likes » sur Twitter qui l’ont montré embarrassé par le scandale. Lisez à ce sujet ici. [via]