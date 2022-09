La projection de blondes suscite une standing ovation de 14 minutes pour Ana de Armas

Le nouveau biopic de Marilyn Monroe Blond a laissé les téléspectateurs incroyablement impressionnés au Festival international du film de Venise. Plongant dans la vie de la légende de la fin d’Hollywood, les stars de cinéma Ana de Armas dans le rôle de Monroe. Après sa première à Venise, le film sortira en salles le 16 septembre, suivi de sa sortie plus large sur Netflix le 28 septembre.





La première à Venise a réuni Armas aux côtés du producteur Brad Pitt, du producteur Dede Gardner, du réalisateur Andrew Dominik et des co-stars Adrien Brody et Julianne Nicholson. Après la projection, les acteurs et les cinéastes ont été accueillis par une ovation debout rapportée par Variety pour durer 14 minutes incroyables. Des clips vidéo circulent sur les réseaux sociaux montrant Armas devenant émotif aux côtés des autres alors que tout le monde dans la salle les félicite.

Écrit et réalisé par Andrew Dominik, Blond est basé sur le livre du même nom de Joyce Carol Oates. Avec Ana de Armas dans le rôle de Marilyn Monroe, le film met également en vedette Adrien Brody, Bobby Cannavale, Xavier Samuel et Julianne Nicholson. Brad Pitt a produit aux côtés de Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Tracey London et Scott Robertson.

Avant la sortie du film, il y avait eu des plaintes sur les réseaux sociaux de la part de personnes critiquant le casting d’une actrice cubaine dans le rôle de Marilyn Monroe. Le réalisateur Andrew Dominik a soutenu le casting d’Ana de Armas, affirmant dans une interview avec Screen Daily que les gens allaient être impressionnés par sa performance, quelle que soit son origine ethnique.

« Elle est incroyable, la seule chose dont personne ne se plaindra, c’est [de Armas’] performance », a déclaré Dominik.

Blond a également reçu une cote NC-17, mais ce n’était pas un gros choc pour Dominik. Le réalisateur a également commenté la note et comment cela n’avait aucun effet sur lui en lui faisant supprimer tout contenu pour une note plus légère, car il était important pour lui d’être franc sur le récit de l’histoire de Monroe.

« C’est un film exigeant », a-t-il déclaré. « Si le public ne l’aime pas, c’est le problème du putain de public. Il ne s’agit pas d’une candidature à une fonction publique. C’est un film NC-17 sur Marilyn Monroe, c’est un peu ce que vous voulez, non ? Je veux aller voir la version NC-17 de l’histoire de Marilyn Monroe.

Blond commence à diffuser sur Netflix le 28 septembre 2022. Vous pouvez consulter la bande-annonce officielle et le synopsis du film ci-dessous.