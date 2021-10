La programmation PS Plus de novembre 2021 comprendra trois jeux PSVR bonus

Nous sommes encore à quelques semaines de Sony révélant le gratuit PlayStation Plus titres pour le mois de novembre 2021, mais la firme a confirmé aujourd’hui qu’elle comprendra trois bonus PSVR jeux dans la programmation. C’est pour célébrer le cinquième anniversaire du casque, comme confirmé sur le blog PlayStation. Bien que la publication ne révèle pas quels titres PSVR ils seront, plus de détails seront partagés lors de la mise à jour habituelle de PS Plus vers la fin du mois. Les jeux seront proposés aux côtés du titre PS5 unique habituel et de deux expériences PS4.

Le billet de blog se lit comme suit : « Pour célébrer cette étape importante de la PS VR, nous voulions remercier tout particulièrement les fans de PlayStation : à partir de novembre, les membres PlayStation Plus recevront trois jeux bonus PS VR sans frais supplémentaires. Restez à l’écoute pour plus de détails dans la mise à jour PlayStation Plus dans les prochaines semaines. »

Sony continue ensuite à partager les cinq meilleurs jeux PSVR les plus joués à travers le monde, ils sont :

Bien sûr, nous savons tous que Sony a actuellement un casque PSVR de nouvelle génération en préparation, mais les détails concrets ne devraient pas être partagés publiquement avant l’année prochaine – c’est également à ce moment-là qu’il devrait sortir. En attendant, quels titres PSVR gratuits espérez-vous recevoir dans le cadre de PS Plus ? Partagez votre liste de souhaits dans les commentaires ci-dessous.