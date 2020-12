La programmation des stars de Disney’s The Little Mermaid Live Action comprend Javier Bardem et Daveed Diggs

L’éclaboussure à travers les médias d’information partout aujourd’hui est la gamme All-Star de casting pour l’action en direct de Disney La petite Sirène.

Alors que nous étions enthousiasmés par les annonces de casting précédentes, notamment Halle Bailey dans le rôle d’Ariel et Melissa McCarthy dans le rôle d’Ursula, nous avons été époustouflés par la nouvelle que la sensation de Hamilton, Daveed Diggs, jouera Sebastian et Javier Bardem remplacera le père d’Ariel, le roi Triton.

Le casting comprend également Jacob Tremblay dans Flounder, Jonah Hauer-King dans Prince Eric et Awkwafina dans Scuttle. Le film sera réalisé par Rob Marshall et mettra en vedette la musique de l’original animé ainsi que la toute nouvelle musique d’Alan Menken et Lin-Manuel Miranda.