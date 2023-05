La productrice Shonda Rhimes taquine plus de retombées sur Bridgerton

Shonda Rhimes a récemment partagé ses réflexions sur les retombées potentielles pour le Bridgerton la franchise. Avec les débuts réussis du drame historique Reine Charlotte : Un Bridgerton Histoire sur Netflix, qui a été acclamé par la critique et s’étend sur six épisodes captivants, l’avenir de la Bridgerton La franchise est devenue un sujet de spéculation et d’anticipation. Rhimes, qui est producteur exécutif de la série originale, a montré un vif intérêt à explorer les histoires d’autres personnages intrigants de la franchise.





Lors d’une interview avec IMDb, Rhimes a révélé que ses intentions initiales ne tournaient pas autour du développement d’un Bridgerton retombées tout en élaborant l’histoire de la reine Charlotte. Le personnage de la reine Charlotte, connue pour son caractère unique et distinctif, semblait se suffire à elle-même. Cependant, alors que Rhimes approfondissait le récit, elle a fait le choix délibéré d’incorporer les histoires d’autres personnages intrigants. L’un de ces personnages est Lady Danbury, dont la présence et les expériences au sein de la Bridgerton l’univers a attiré l’attention de Rhimes. De plus, elle a mentionné l’introduction d’une jeune Violette, reconnaissant la fascination qu’elle ressent pour ce personnage. Avec ces idées, Rhimes a reconnu « qu’il y a une histoire à raconter là-bas », élargissant les possibilités au sein du Bridgerton la franchise.

« Je ne pensais pas nécessairement à cela comme un spin-off de Bridgerton quand j’ai commencé à raconter l’histoire simplement parce que la reine Charlotte est si singulière. Mais j’ai aussi inclus les histoires de Lady Danbury. Et vous rencontrez une jeune Violet. Et je pense que Violet est fascinant. Et il y a une histoire à raconter là-bas », a déclaré Rhimes.

Queen Charlotte: A Bridgerton Story explore des thèmes profonds et diverses perspectives

Reine Charlotte : une histoire de Bridgerton est une série dérivée captivante créée par Shonda Rhimes. Partant de l’objectif principal de la romance juvénile et de la tonalité opulente, cette série plonge dans des thèmes plus profonds et plus profonds. Il captive les téléspectateurs en explorant les aspects complexes et sombres de la maladie du roi George III et les défis rencontrés par Lady Danbury dans un mariage malheureux. De plus, la transformation de la reine Charlotte elle-même apparaît comme un arc narratif central, mettant en valeur son parcours d’une femme inexpérimentée à une dirigeante confiante.

Le casting de Reine Charlotte : une histoire de Bridgerton présente un ensemble talentueux d’acteurs. India Amarteifio et Corey Mylchreest offrent des performances convaincantes en tant que jeune reine et roi, tandis que Rosheuvel passe de manière transparente au rôle de Charlotte à l’âge adulte. Le retour de Ruth Gemmell en tant que Lady Violet Bridgerton et Adjoa Andoh en tant que Lady Agatha Danbury ajoute encore à la riche dynamique des personnages de la série. Outre son casting exceptionnel, Reine Charlotte non seulement comble les lacunes entre les saisons, mais offre également une animation colorée et passionnée qui captive les téléspectateurs du début à la fin.

La force de la série réside dans ses multiples perspectives. En mettant en lumière la vie de personnages tels que le roi George, la reine Charlotte, Lady Danbury et Lady Violet, la série donne une plus grande profondeur et dimension à sa narration. Ces diverses perspectives permettent à l’émission d’aborder des problèmes de société importants tels que le racisme, l’isolement, les relations et le processus de gestion de la perte. La résonance émotionnelle obtenue grâce à ces récits touche le public, l’engageant à un niveau plus profond. Reine Charlotte : une histoire de Bridgerton est maintenant en streaming sur Netflix.