La productrice de James Bond, Barbara Broccoli, promet que 007 « sera de retour »

Quand il a été annoncé, ce qui semble être une éternité maintenant, que l’apparition de Daniel Craig dans Pas le temps de mourir serait son dernier rôle en tant que super-espion James Bond, il y avait des spéculations pour savoir si nous reverrions réellement le personnage à l’écran de la même manière. Avec des spéculations sur la question de savoir si le personnage changerait de sexe à l’avenir ou s’il restait quelque chose dans le réservoir de Bond, il appartenait à la productrice de longue date de la franchise Bond, Barbara Broccoli, de confirmer le mois dernier que James Bond était et sera toujours reste un personnage masculin et, comme elle l’a répété à nouveau samedi lors de l’événement Deadline’s Contenders Film: New York, il reviendra.

« Nous allons trouver celui-là, mais il sera de retour. Vous pouvez être assuré que James Bond sera de retour.

Brocoli a été rejoint à l’événement par Pas le temps de mourir le producteur Michael G. Wilson, le superviseur des effets spéciaux Chris Corbould, le chef décorateur Mark Tildesley et la star Rami Malek, pour parler du film qui, le week-end dernier, avait rapporté plus de 756 millions de dollars dans le monde pour devenir le plus grand film hollywoodien de l’ère Covid. C’est cette expérience cinématographique que Broccoli et son équipe étaient si désespérés de livrer que le film a subi de nombreux changements de date de sortie avant de finalement s’établir sur un calendrier début octobre.

Barbara Broccoli a déclaré : « Ce qui était si important pour nous, c’était que ce film soit projeté dans les cinémas parce qu’il a ce beau paysage… C’est un régal visuel dans la façon dont il a été conçu et tourné. Nous sommes tellement ravis d’avoir pu ouvrir dans les cinémas.





Wilson a commenté: «Nous avons tellement de chance d’avoir atteint le bon endroit et de l’avoir dans les cinémas au bon moment et le public était prêt à retourner au cinéma et à voir des films là où ils méritent d’être, au cinéma. »

Parmi les nombreux records établis par ce film, la séquence d’ouverture, qui est généralement réservée à une longue séquence d’action, dure 25 minutes avant le début des titres et se concentre principalement sur la narration de l’histoire de la Madeleine de Léa Seydoux et donne au public leur première introduction au méchant de Rami Malek, quelque chose que Wilson était heureux de dire qu’il était essentiel pour le film.

« Il nous a fallu un certain temps pour entrer dans le film – et 25 minutes avant les titres, ce qui est, je suppose, un record pour nous – mais je pense que cela l’a mérité parce que vous aviez besoin de cette trame de fond pour vraiment raconter toute l’histoire du film . «

Bien qu’il y ait eu des moments où la franchise Bond a fait un saut entre graveleux et ancré et le fantasme complet qui domine généralement la dernière série de la plupart des Bond précédents, et enlève quelque chose au film dans son ensemble, en gardant l’histoire sous-jacente pertinente aux côtés les grands coups de pied arrêtés étaient quelque chose avec lequel l’équipe était très prudente.

« Il est vraiment important de garder toute l’action basée sur la réalité », a expliqué Corbould. « Sur les films de James Bond, nous avons toujours eu ce mantra que nous ne devions pas trop fantastique, mais c’est ce que nous avons réalisé… la poursuite DB5, la séquence finale, le chalutier qui coule, c’était tous des trucs vraiment puissants et c’est vraiment les effets spéciaux ne sont pas fantastiques et ne nous sortent pas du scénario et des personnages.

Tildesley a repris en disant: « Je pense que la chose difficile ou intéressante est d’essayer de tisser les deux choses ensemble afin d’avoir un ensemble ou un effet qui aide à améliorer l’histoire plutôt que juste pour le plaisir. »

Broccoli avait déjà clairement indiqué qu’elle voulait laisser Daniel Craig avoir son chant du cygne et en profiter avant que la recherche de son remplaçant ne commence, et bien que nous ayons peut-être quelques années à attendre pour voir Bond réapparaître sur les écrans, il semble que là n’est pas le moment de mourir pour James Bond ou sa franchise. Cela nous vient de Deadline.





