La production russe de GNL connaît un léger bond en 2020

philip b Mousse Volumisante Ambre Russe - Mousse coiffante -

Mousse coiffante légère qui redonne vie, volume et brillance aux cheveux fins et sans vie. Les polymères avancés pompent la tige capillaire, pour ainsi dire, donnant aux cheveux nettement plus de volume et de rebond. Les hydratants légers renforcent les cheveux, préviennent l'électricité statique et apportent