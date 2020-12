La production en série de la Volkswagen Beetle a commencé il y a 75 ans

La même année que la Seconde Guerre mondiale a pris fin, en 1945, la production en série de l’un des modèles de voitures les plus importants de tous les temps a commencé: le Type 1 ou, comme il est devenu connu parmi nous, le Scarabée.

Techniquement, on pourrait dire que la production de Carocha a commencé des années plus tôt, en 1938, étant l’aboutissement d’un projet initié par les socialistes-nationalistes. Cependant, la production du «KdF-Wagen» serait interrompue après la fabrication de 630 unités, car Wolfsburg serait converti pour produire des armements en 1939, année du début de la Seconde Guerre mondiale.

Le Type 1 ne reprendrait la production qu’en série avec la fin de la guerre en 1945, avec les installations de fabrication de Wolfsburg sous les forces militaires britanniques à partir de juin 1945.

Au lieu de démolir l’usine – qui a été gravement endommagée par les multiples attaques subies pendant la guerre – le pragmatisme britannique a fini par la sauver, principalement grâce à la vision et à l’action déterminées du major Ivan Hirst. Sa vision et sa capacité à improviser lui ont permis de se reconvertir dans la production de voitures civiles, comme prévu à l’origine. Ce serait le moyen le plus rapide d’éliminer les besoins urgents de transport dans cette zone occupée par les Britanniques.

Quelle est l’urgence? En août 1945, bien avant que la première voiture ne quitte ses chaînes de production, le gouvernement militaire britannique avait déjà passé une commande de 20 000 véhicules à Wolfsburg du major Ivan Hirst.

Il n’y avait pas une minute à perdre, alors qu’il s’agissait d’une période de manque fréquent de matières premières (qui durait plusieurs années) et de rationnement. Les problèmes rencontrés ne se sont pas seulement concentrés sur les matières premières, ils se sont également étendus aux travailleurs – où les loger et comment les nourrir?

Même dans ces conditions difficiles, le major Ivan Hirst a réussi à récupérer l’usine et quelques jours après Noël 1945, le 27 décembre, le premier Type 1 quitte la chaîne de production. À la fin de cette année, 55 unités seront produites. L’année suivante, ils ont continué à faire face à un manque de matières premières, d’électricité et même à une pénurie de personnel, ce qui limitait la production à environ 1000 véhicules par mois.

Le début de Volkswagen

Ce n’était pas un obstacle à rêver plus grand, avec les responsables de la création des fondations pour grandir à l’avenir, en commençant la transformation de la Volkswagenwerk GmbH de l’époque en Volkswagen que nous connaissons aujourd’hui, en établissant les ventes et le service après-vente. Les exportations de Carocha vers d’autres marchés ont même commencé plus tôt, en 1947.

La vérité est que ce développement prématuré d’une usine civile pour produire la Volkswagen Type 1 en série, a donné à Volkswagenwerk GmbH une excellente position lorsque l’économie allemande a commencé à croître rapidement après l’introduction de la nouvelle monnaie en 1949: le mark allemand. L’usine de Wolfsburg s’est également avérée être un symbole de la stratégie politique britannique pour le territoire allemand, qui voyait la sécurité économique et les perspectives d’avenir de la population, éléments clés pour le développement des structures démocratiques.

La Volkswagen Type 1, la Carocha, deviendra finalement l’une des voitures les plus populaires au monde. La production de la Beetle originale ne se terminerait qu’en 2003, au Mexique – à Wolfsburg, où elle a été initialement produite, elle se terminerait le 1er juillet 1974 -, totalisant 21 529 464 unités, dont 15,8 millions en Allemagne (distribuées par plusieurs usines allemandes) ).