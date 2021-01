La production en personne dans le sud de la Californie a été interrompue jusqu’à la mi-janvier par SAG-AFTRA, PGA

À la lumière de la crise de capacité à laquelle sont confrontés les hôpitaux du sud de la Californie en raison de la pandémie de COVID et d’une augmentation prévue des cas de COVID après les vacances, le SAG-AFTRA et les organisations représentant des annonceurs commerciaux et des agences de publicité et des producteurs indépendants de films et de télévision sont parvenus à un accord sur la recommandation d’un conserver la production en personne dans le sud de la Californie. Les principaux studios et streamers sont déjà en pause de production dans le sud de la Californie jusqu’à la mi-janvier.

Le Joint Policy Committee, LLC (JPC) – le groupe de négociation multi-employeurs qui représente les annonceurs commerciaux et les agences de publicité – a accepté de recommander que la production commerciale en personne dans le sud de la Californie soit suspendue jusqu’à ce que davantage de lits d’hôpitaux soient disponibles. La Producers ‘Guild of America (PGA) encourage également ses membres à retarder la production, publiant sa propre déclaration aujourd’hui.

« Les hôpitaux du sud de la Californie font face à une crise comme nous n’avons jamais vu auparavant. Des patients meurent dans des ambulances en attente de traitement parce que les salles d’urgence des hôpitaux sont débordées. Ce n’est pas un environnement sûr pour la production en personne pour le moment », a déclaré SAG -La présidente de l’AFTRA, Gabrielle Carteris.

«Même en mettant de côté le risque d’acquérir un COVID sur le plateau – un risque que nous avons beaucoup atténué grâce à nos protocoles de sécurité – la production sur plateau présente toujours un risque de blessure, que ce soit à cause d’une cascade qui a mal tourné, d’un équipement En ce moment, avec peu ou pas de lits d’hôpital disponibles, il est difficile de comprendre comment un travailleur blessé sur le plateau est censé se faire soigner », a déclaré David White, directeur exécutif national de SAG-AFTRA. «Je voudrais remercier le JPC et la PGA pour leurs efforts pour renforcer les mesures de sécurité pour tous, et nous reconnaissons et apprécions les grands studios et autres producteurs qui ont intensifié et reporté leur production de manière proactive pendant cette urgence.

Les membres du SAG-AFTRA du sud de la Californie sont encouragés à rester chez eux et à s’abstenir d’accepter un emploi sur le plateau pendant les prochaines semaines. Dans le cas où un membre du SAG-AFTRA de la région sud de la Californie doit travailler au cours des prochaines semaines et s’inquiète de sa sécurité sur le plateau, il est encouragé à contacter le syndicat.

Stacy Marcus, négociatrice en chef pour le JPC, convient que les risques de production dans le sud de la Californie sont tout simplement trop grands pour le moment: «Les producteurs commerciaux sont fortement encouragés à reporter leurs productions de la région du sud de la Californie à une date ultérieure lorsque la crise de la capacité hospitalière s’est atténuée. . C’est tout simplement un risque trop grand pour les artistes interprètes ou exécutants, l’équipage et le personnel de l’industrie de continuer la production en sachant que les hôpitaux sont en mode crise et que le nombre de cas continue d’augmenter. «

L’appel au report de la production a également été approuvé par la Producers Guild of America, qui a publié sa propre déclaration demandant aux producteurs d’éviter le travail de production dans la région du sud de la Californie jusqu’à ce que davantage de lits d’hôpitaux deviennent disponibles: « Les producteurs indépendants peuvent aider à maintenir la ligne cette crise en prenant la mesure difficile mais responsable de reporter la production pour le moment. Nous pouvons et ferons ce qu’il faut pour protéger notre casting et notre équipe, et notre communauté », ont déclaré Gail Berman et Lucy Fisher, présidents de la PGA.

Le SAG-AFTRA, le JPC et la PGA resteront en communication avec les membres et l’industrie à mesure que la situation évoluera. Selon David White, « Il est trop difficile de dire maintenant quand la situation pourrait s’améliorer, mais nous suivons de près et nous veillerons à ce que nos membres disposent des informations dont ils ont besoin pour prendre les meilleures décisions possibles pour se protéger et protéger notre communauté. . «