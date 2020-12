La production d’iPhone d’Apple pourrait avoir un «  impact mineur  » en raison de la violence dans l’usine Wistron à Bangalore

Press Trust of India14 déc.2020 14:09:46 IST

Selon des sources du secteur, le géant américain de la technologie Apple pourrait avoir un impact mineur sur la production d’iPhone en raison de la violence dans les installations de son fabricant sous contrat Wistron près de Bengaluru. Les travailleurs de l’usine de fabrication de Wistron Corporation dans la zone industrielle de Narasapura dans le district de Kolar, près de Bengaluru, se sont déchaînés samedi pour non-paiement de leur salaire. « La production d’iPhone aura un impact mineur en raison de la violence. Seul l’iPhone SE 2020 est fabriqué par Wistron dans son usine de Kolar’s. Un stock suffisant est disponible sur le marché. Wistron possède d’autres usines en Inde où il pourrait déplacer une partie de la production. si son usine reste affectée « , a déclaré une source de l’industrie PTI.

Apple et Wistron n’ont pas répondu aux questions envoyées à cet égard. Wistron est l’une des 16 entités à avoir reçu l’approbation de l’incitatif dans le cadre du plan d’incitation lié à la production du gouvernement. Actuellement, l’iPhone XR et l’iPhone 11 sont assemblés par Foxconn à Chennai et l’iPhone 7 par Wistron à Bangalore. L’iPhone SE (2017) et l’iPhone 6s (2018) ont été assemblés par Wistron – mais ceux-ci ont été abandonnés en 2019. Le vice-ministre en chef du Karnataka, CN Ashwath Narayan, avait condamné l’incident et déclaré que des mesures strictes seraient prises contre les auteurs. La police avait arrêté plus de 130 personnes pour les violences.

Les partis politiques du Karnataka ont demandé une enquête approfondie sur la violence dans l’usine de fabrication d’iPhone de Wistron dans le district de Kolar, car ils ont exprimé des inquiétudes quant à son impact possible sur l’image favorable aux investissements de l’État. Outre iPhone pour Apple, Wistron fabrique également des produits informatiques pour Lenovo et Microsoft, entre autres.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂