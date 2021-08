La production de Tesla Cybertruck a été repoussée à 2022 : voici la confirmation de Tesla

Syner progetti Lampe infrarouge S-LCA 750I pour porcelets et volaille - ACIER INOXYDABLE Syner Progetti S-LCA-750I

Lampe infrarouge S-LCA 750I pour porcelets et volaille - ACIER INOXYDABLE Voici la version en acier inoxydable de la lampe S-LCA 750I, de notre production, conçue et développée spécifiquement pour le chauffage des élevages de volailles, de porcs et de bétail en général. Pourquoi cette lampe à technologie infrarouge est-elle si efficace ? Parce qu'elle réduit le taux de mortalité des poussins et des petits porcs dans les fermes. Et comment fait-elle cela ? Pour l'expliquer, il faut d'abord comprendre comment fonctionne le chauffage infrarouge. Les lampes utilisent le principe de la mobilisation des particules d'un corps pour développer un transfert de chaleur direct. Grâce à la transformation de l'énergie électrique en ondes thermiques et au transfert de chaleur par ondes électromagnétiques, les lampes sont capables d'agir immédiatement sur tout corps, en chauffant non seulement sa surface, mais aussi les couches internes ou les tissus. Dans le cas des organismes vivants, c'est un énorme avantage, car ce type de chauffage permet d'optimiser la régulation thermique en améliorant la circulation sanguine et en fournissant de l'énergie aux cellules. Ainsi, les poussins et les porcs auront des défenses immunitaires plus élevées et produiront plus de vitamine D, ce qui renforcera leurs os. Cependant, le fait de se fier à une lampe infrarouge plutôt qu'au gaz ne vous donnera pas seulement ce grand avantage. En voici beaucoup d'autres : Ils évitent d'éloigner les chiots de la lampe - celle-ci ne produit pas de faisceau lumineux, elle ne peut donc pas causer de gêne optique ; Confort et bien-être maximum des animaux : l'onde moyenne, par rapport aux faisceaux à ondes courtes ou longues, est le rayonnement infrarouge qui est le plus absorbé par le corps d'un organisme. Économie maximale : les problèmes courants tels que les ruptures de conduites et les fuites de gaz sont évités. En outre, une autre caractéristique fondamentale de nos lampes est la grande fiabilité qui permet de prolonger la durée de vie du produit. Il faut également rappeler la possibilité de combiner cette méthode de chauffage avec des systèmes d'énergie photovoltaïque, afin de tirer pleinement parti de l'investissement réalisé. Taux d'humidité réduit de l'environnement ; Adieu les temps morts : la lampe, une fois allumée, chauffe immédiatement ce qu'elle vise. DESCRIPTION TECHNIQUE Type d'utilisation:Industriel / Commercial Idéal pour porcelets et volaille Type d'émissivité : ondes moyennes non éblouissantes Puissance : 1000W Tension : 230V Surface chauffable : 6/7 m² - positionnement recommandé derrière l'opérateur. Grille de protection : inclus Câble électrique : Ml 1.8 avec prise Hauteur d'installation : 2,0 - 2,60 mètres Distance d'installation entre les lampes : 2,30 - 2,50 mètres Poids et dimensions : 2,0 kg p.c. / cm 57x12 épaisseur 9 Support : inclus