La production de Star Trek 4 «se rapproche de la ligne de départ», déclare le président de Paramount

Paramount Pictures se rapproche de plus en plus d’aller audacieusement là où personne n’est allé auparavant, avec la production de Star Trek 4 approche maintenant de la « ligne de départ ». S’adressant à Variety, le président de Paramount Pictures, Brian Robbins, a offert une mise à jour prometteuse concernant le Star Trek suite, révélant que des conversations avec JJ Abrams ont enfin lieu et que le studio vise à ramener Chris Pine, Zachary Quinto et le reste de la distribution de la chronologie de Kelvin.

« Nous sommes en profondeur avec JJ Abrams, et on a l’impression que nous nous rapprochons de la ligne de départ et que nous sommes enthousiasmés par la direction que nous prenons sur le plan créatif. Je suis un nerd de la recherche, et ce que les données me disent, c’est que le le public veut ce casting dans ce film. »

Fabrication sur Star Trek 4 a été extrêmement mouvementé, beaucoup pensant que la suite ne se produirait jamais. À tel point que l’annonce récente que le Starship Enterprise remonterait effectivement a surpris non seulement les fans, mais aussi les acteurs.

Suite à la récente nomination de Brian Robbins au poste de président de Paramount Pictures, il semble que le studio envisage maintenant sérieusement d’apporter Star Trek 4 à l’écran. Avec Robbins déclarant même que la franchise ira au-delà d’un quatrième versement et dans un plan « pluriannuel ».

« À l’avenir, je me concentre sur nos franchises. Nous avons la chance d’avoir des franchises incroyables, sur lesquelles nous devons nous appuyer. Nous avons des franchises pour adultes comme Mission : Impossible, A Quiet Place, Transformers et Star Trek. Et nous avons franchises familiales avec Teenage Mutant Ninja Turtles et SpongeBob. Vous devez avoir des plans pluriannuels pour ces franchises. Vous ne pouvez pas simplement faire un film, voir comment il se comporte, puis décider d’en faire un autre, car si vous le faites ça, il y aura des années entre les suites.

Le casting de Kelvin Timeline est ravi de revenir pour Star Trek 4

Star Trek 4 a été officiellement annoncé plus tôt cette année, Paramount confirmant que JJ Abrams et la distribution originale reviendront pour le suivi tant attendu. « Nous sommes ravis de dire que nous travaillons dur sur un nouveau film » Star Trek « qui sera tourné d’ici la fin de l’année et qui mettra en vedette notre distribution originale et de nouveaux personnages qui, je pense, vont être vraiment amusants. et excitant et aider à emmener «Star Trek» dans des domaines que vous n’avez jamais vus auparavant », a déclaré Abrams dans un communiqué. « Nous sommes ravis de ce film, nous avons un tas d’autres histoires dont nous parlons et qui, selon nous, seront vraiment excitantes, alors j’ai hâte que vous voyiez ce que nous préparons. Mais jusque-là, vivez longtemps et prospérez.





Bien qu’ils aient été quelque peu aveuglés par l’annonce, plusieurs membres de la distribution ont fait part de leur enthousiasme à l’idée d’explorer à nouveau l’univers. « Je pense que tout le monde était comme, ‘Avez-vous entendu parler de ça?' », A déclaré Pine à propos de la révélation de la suite. « Nous sommes généralement les dernières personnes à le savoir, mais je sais que nous sommes tous excités. Chaque fois qu’ils veulent nous envoyer un scénario, nous sommes prêts à le faire… Nous n’avons pas vu de scénario. Je ne n’en sais rien. »

Cela fait six ans que Star Trek : Au-delàmais il semble que le public va certainement s’asseoir pour regarder Star Trek 4 quelque temps dans le futur.