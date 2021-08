La production de Spiderman : pas moyen de rentrer en colère contre les fans

Le 23 août 2021 était un jour que de nombreux fans de merveille ils ont attendu sans savoir. Est-ce que le plus grand studio d’Hollywood a décidé de sortir le premier trailer officiel de Spiderman : pas de chemin à la maison, le dernier film qui aura Tom Holland comme protagoniste. Le 17 décembre prochain, les cinémas s’effondreront avec sa première, mais avant, les fans se concentraient sur l’avancée officielle.







C’est pourquoi, après des mois de pur secret et fidèle à ses principes, merveille a publié la bande-annonce tant attendue à CinemaCon, l’un des plus grands événements de Sony Pictures. Et, en 2h56 minutes, les premières images de Holland se mettant dans la peau de Peter Parker ont rendu tout le monde fou, notamment pour une éventuelle confirmation du Spiderverse.

Cependant, comme si cette excitation reçue par les fans ne suffisait pas, la production a maintenant décidé de passer une nouvelle commande. Tout comme c’est arrivé avec Veuve noire, la remorque de Spiderman : pas de chemin à la maison Il est devenu l’un des plus attendus de l’année et, de fait, les fidèles à l’histoire de ce super-héros ont été très insistants avec sa publication.

Peter, MJ et Ned. Photo : (@tomholland2013)



Pendant des mois, différentes spéculations ont été générées sur la date à laquelle cette bande-annonce allait arriver et, de plus, la même production s’est moquée des fans avec des commentaires différents. Mais voilà, les choses ont changé puisque, à travers un tweet, les réseaux officiels du film ont évoqué les demandes insistantes des fidèles de Hollande et de son personnage au sujet de l’audiovisuel sorti hier.

« Tu ferais mieux de regarder cette vidéo autant de fois que demandé», lit le commentaire de Spiderman : pas de chemin à la maison en citant le post de la remorque. Et, décidément, les fans n’ont pas hésité à l’écouter puisque la vidéo YouTube a dépassé les trois millions de visites en moins de 24 heures et compte déjà 20,9 mille retweets sur le compte officiel de Sony.

La demande sarcastique de la production Spiderman.



Même ainsi, il convient de noter que cette bande-annonce a laissé peu de saveur. Alors que le multivers et l’apparition d’anciens méchants de la franchise se sont confirmés, ceux qui brillaient par leur absence étaient Tobey Maguire et Andrew Garfield eux-mêmes, qui sont censés faire partie du film. Et, ceci dit, il ne nous reste plus qu’à attendre un prochain aperçu ou la date de sortie du film pour voir s’ils seront réellement présents.