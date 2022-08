La production de Perfect Dark se porte bien, selon Jez Corden

L’initié et journaliste connu de Windows Central Jez Corden est de retour avec les informations les plus récentes sur le prochain Sombre parfait chapitre, sur lequel travaille actuellement L’initiative et Crystal Dynamics.

Dans un récent numéro de The Xbox Two, Corden a fourni des commentaires perspicaces. Malgré l’absence de vidéos de gameplay ou de rumeurs particulièrement positives jusqu’à présent, la source, qui s’est montrée extrêmement confiante dans ses affirmations, a indiqué que la production du jeu avance plutôt bien.

Si vous vous souvenez bien, c’est Corden qui a mis en lumière les différents soucis avec la création de Perfect Dark dans les premières semaines de mars.

Initialement, l’ajout de Crystal Dynamics à l’équipe de développement a entraîné un certain nombre de conflits entre les parties en raison de visions divergentes du projet et d’une gestion interne des priorités inefficace.

En raison de l’environnement toxique, de nombreux développeurs ont même quitté le studio. Heureusement, beaucoup de choses ont changé pendant cette période.

Microsoft vient de faire un investissement important dans le développement du jeu et l’amélioration du cadre en mai. Naturellement, pour accélérer le développement et respecter les délais, l’équipe de Perfect Dark a été réapprovisionnée tout au long de cette période avec une pléthore de nouveaux talents.

Nous avons annoncé la création d’un nouveau Xbox Studio de jeu à Santa Monica, The Initiative, il y a deux ans, et nous venons de révéler Perfect Dark aux Game Awards. Notre objectif est de présenter un thriller d’agent secret se déroulant dans un futur pas trop lointain.

L’Initiative a réuni l’équipe Perfect Dark en recrutant certains des développeurs de jeux les plus brillants de l’ensemble de l’entreprise qui partagent tous un amour de la narration, de la construction du monde et de la création d’expériences de jeu inoubliables.

Nous bénéficions du soutien total de Xbox Studios et sommes incroyablement heureux de partager certains de nos premiers concepts pour réinventer l’une des adresses IP les plus appréciées de l’histoire du jeu. Pour tenir la promesse de la prochaine génération de développement de jeux, nous faisons beaucoup d’efforts.