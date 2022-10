La production de la voiture Xiaomi avance à pas de géant

Si vous nous suivez régulièrement, vous vous souvenez peut-être qu’il y a peu de temps, nous avions évoqué le fait que la première voiture électrique de Xiaomi était attendue en 2024. Avant cette nouvelle, il y avait des voix sceptiquescar auparavant, nous avions vu la firme chinoise revenir sur ses plans pour son premier VE.

Eh bien, il semble que les informations qui donnaient 2024 comme année de lancement de ce véhicule n’étaient pas du tout erronées. Comme indiqué dans Xiaomiui, le géant chinois commencera à fabriquer sa première voiture électrique au cours du premier semestre 2024. Il semble que cette fois soit la définitive, et que ce véhicule soit plus proche que ce que nous avions initialement imaginé.

Voiture électrique Xiaomi

L’information vient directement de Lei Jun, PDG de Xiaomi. Le dirigeant surveille de près la division motorisée du constructeur et ses progrès et, bien que des tests encore plus approfondis du système de conduite autonome avec 140 véhicules soient annoncés en 2024, cette même année, nous verrons la production de masse de la voiture.

Jun pense également que du point de vue des voitures électriques, le marché finira par devenir un oligopole dans lequel quelques fabricants se partageront tout. De toute évidence, Xiaomi aspire à être l’un de ces rares.

Je suis convaincu que les 5 premières marques mondiales détiendront plus de 80 % des parts de marché lorsque l’industrie des véhicules électriques atteindra sa maturité. En d’autres termes, la seule façon pour nous de réussir est d’être l’un des 5 premiers et d’expédier plus de 10 millions de voitures par an. La concurrence sera brutale. — Lei Jun (@leijun) 19 octobre 2022

Au cours des derniers mois, le constructeur chinois a été déposer de nombreux brevets et recevoir quelques subventions avant le lancement de cette première voiture électrique. Selon la source, ils sont encore au début de la route, mais il est également assuré que la voiture est beaucoup plus proche de la chaîne de fabrication qu’auparavant.

Il convient de rappeler que d’ici la fin de 2021, Xiaomi et le Comité administratif de Pékin pour le développement économique et technologique signé un accord de collaboration. Accord par lequel le constructeur pourrait tester ses voitures dans une « zone de développement » désignée par l’organisme. Il existe également un établissement société connue sous le nom de Xiaomi Motors et une usine située dans la capitale chinoise à partir des mêmes dates.

Xiaomi veut concurrencer directement TeslaIls ne le cachent pas. Sa technologie de conduite autonome sera l’un de ses atouts les plus importants pour que ce véhicule gagne les faveurs des utilisateurs.

Pour vous © 2022 Difoosion, SL Tous droits réservés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂