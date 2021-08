La production de la saison 2 du Seigneur des Anneaux passe de la Nouvelle-Zélande au Royaume-Uni

La série télévisée épique d’Amazon Lord of the Rings vient peut-être de terminer le tournage de sa première saison, avec une post-production en cours jusqu’en juin de l’année prochaine, la pré-production de la deuxième saison commencera le 1er janvier après avoir quitté le domicile néo-zélandais de la franchise. au Royaume-Uni. La série peut avoir d’énormes décors qui ont été spécialement construits dans le pays que Peter Jackson a utilisé comme toile de fond pour son œuvre révolutionnaire. Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit trilogies, mais celles-ci seront expédiées au Royaume-Uni pour la nouvelle saison dans le cadre de l’expansion de la production britannique d’Amazon pour un certain nombre de raisons, principalement liées à l’incertitude persistante entourant les restrictions de Covid.

Lorsque Amazon a donné le feu vert à la série, il n’y avait aucun moyen de connaître la situation sans précédent qui entraînerait l’arrêt de pratiquement toutes les grandes productions à travers le monde. Pour le Le Seigneur des Anneaux production, les restrictions strictes et strictes imposées par la Nouvelle-Zélande concernant les voyages à l’intérieur et à l’extérieur du pays signifiaient que de nombreux acteurs, principalement britanniques, devaient rester dans le pays pendant toute la production, incapables de voir des familles pendant cette période, et plus important encore pour Amazon, leurs cadres ont été empêchés d’effectuer des visites fixes sur ce qui est l’un de leurs projets les plus importants, les plus en vue et les plus coûteux en termes astronomiques. La variante Delta de Covid provoquant désormais davantage de retards de sortie de films dans certaines parties du monde, la Nouvelle-Zélande a annoncé que ses restrictions strictes resteraient en place jusqu’en 2022.

Plutôt que de risquer davantage de perturbations pour la prochaine série de tournages, un déménagement au Royaume-Uni signifie que de nombreuses stars de la série peuvent rester à domicile, tandis que l’équipe, qui a été principalement embauchée localement pour la saison 1, sera réembauchée au Royaume-Uni.

Une impulsion supplémentaire pour la production serait une liberté de circulation en Europe similaire à celle de Game of Thrones, qui a principalement tourné en Irlande, mais s’est également déplacé dans de nombreux pays dont l’Espagne, l’Islande et la Croatie. Avoir plusieurs options de tournage va évidemment aider quand il s’agit de développer différents environnements à l’écran à partir du lieu de tournage plutôt que d’avoir à recréer cela avec des infographies ou d’autres technologies excessivement chères – non pas qu’Amazon se lésine dans ce département – mais il contribue également à stimuler l’emploi dans de nombreux pays qui ont souffert financièrement au cours des dix-huit derniers mois.

Le Seigneur des Anneaux la série a récemment annoncé que la première saison serait diffusée en septembre 2022, ce qui est assez éloigné de l’arrivée prévue à l’origine en 2021, mais comme tant d’autres productions, il était inévitable qu’il y ait un retard substantiel après la fermeture de Covid, et avec la série visant à être l’une des productions les plus grandes et les plus extravagantes jamais réalisées pour le petit écran, la post-production va être tout aussi importante que la photographie principale. Avec le battage médiatique autour de la série déjà en cours et plus d’un an avant sa sortie, il est probable que la série ne sera pas seulement la production télévisée la plus spectaculaire mise sur les écrans, mais les chiffres d’audience seront également assez magiques. .

Sujets : émission télévisée Le Seigneur des Anneaux