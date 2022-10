La production de la saison 2 de Rings of Power commence au Royaume-Uni

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir a réintroduit les fans dans la Terre du Milieu et au-delà sur Prime Video, avec six épisodes en première sur le service de streaming depuis ses débuts le 1er septembre. L’histoire, basée sur les annexes de JRR Tolkien, a un sens de l’échelle rarement vu à la télévision, avec des scènes à couper le souffle et un travail VFX révolutionnaire. Nous savons qu’une deuxième saison était en préparation depuis un moment maintenant; cependant, Les anneaux de pouvoir Le tournage de la saison 2 a officiellement commencé, selon The Hollywood Reporter.





Le rapport indique que la production a commencé le lundi 3 octobre aux studios Bray à l’extérieur de Londres. C’est un changement par rapport à la première saison, qui a été principalement tournée en Nouvelle-Zélande, tout comme Le Seigneur des Anneaux les films théâtraux l’ont fait. Selon THR, la raison du changement est que le Royaume-Uni est considéré comme plus économique, et que la société établit un hub multi-spectacles dans la région. Malgré quelques réactions négatives autour de la série, Les anneaux de pouvoir s’est avéré être un énorme succès pour Amazon et Prime Video. Le rapport THR affirme que la série a atteint le sommet des charts de streaming pour sa première semaine, accumulant 1,3 milliard de minutes vues sur la plateforme.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir est développé et écrit par Patrick McKey et John D. Payne, avec Morfydd Clark dans le rôle principal. Elle est accompagnée d’Ismael Cruz Cordova, Nazanin Boniadi, Charlie Vickers, Tyro Muhafidin, Markella Kavenagh, Lloyd Owen, Maxim Baldry, Joseph Mawle et Dylan Smith. Les fans peuvent regarder les deux derniers épisodes, en première sur Prime Video tous les vendredis.





Les anneaux de pouvoir Recevra cinq saisons au total

Contrairement à de nombreux spectacles qui arrivent aujourd’hui, Les anneaux de pouvoir a un début et une fin définitifs. Cela pourrait être très bénéfique pour la série, car le spectacle ne se perdra pas car il continue de pomper saison après saison. Lors d’une interview avec Empire plus tôt cette année, le showrunner JD Payne a parlé de ce qui va arriver avec Les anneaux de pouvoir et comment ils se sont limités à un spectacle de 50 heures.

« Les droits qu’Amazon a achetés étaient pour une émission de 50 heures. Ils savaient dès le début que c’était la taille de la toile – c’était une grande histoire avec un début, un milieu et une fin clairs. Il y a des choses dans la première saison qui ne payez pas avant la saison 5. »

Les fans espèrent un sentiment d’interdépendance alors que Les anneaux de pouvoir continue, et les enjeux deviennent plus importants pour les personnages que nous avons appris à connaître. Heureusement, les scénaristes peuvent planifier ce qui va arriver avec le plan final de la série déjà décidé. Le public est prêt pour plus d’excitation, d’aventure et de danger alors que Les anneaux de pouvoir termine sa première saison sur Prime Video.