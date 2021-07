– Publicité –



L’adaptation en direct de la série animée Winx Club entre dans son deuxième tour. La suite à venir ne dépassera pas la saison 1 et comprendra au moins trois nouveaux personnages.

« Fate: The Winx Saga », une nouvelle émission Netflix, est sortie en janvier 2021. La série présente les fées Bloom (Aisha), Terra, Stella et Moosa alors qu’elles vaquent à leurs occupations quotidiennes à l’Alfia Boarding School. Les sorcières devront apprendre à contrôler leur élément, mais il y a des défis dangereux et sérieux.

Nickelodeon a montré le redémarrage en direct de « Winx Club » depuis 2004. Il a été bien accueilli par les téléspectateurs de Netflix, qui ont confirmé qu’il poursuivrait sa course lors de sa sortie. La saison 2 comprendra deux épisodes de plus que le premier. Cette saison, il y a huit épisodes.

La production de la saison 2 de « Fate: The Winx Saga » a été confirmée

La série dramatique, « Fate: The Winx Saga », est produite et distribuée par Archery Pictures. Il peut être consulté sur Netflix. Il est basé sur la série animée Winx Club. L’histoire de cinq fées est racontée. La première saison, basée sur la série réelle, n’a été diffusée qu’en janvier 2021. Mais Netflix a décidé de poursuivre la série un mois plus tard. Le fournisseur de streaming vidéo Netflix a annoncé la suite dans une annonce.

Netflix a partagé une courte vidéo dans les coulisses et une confirmation officielle sur Twitter et Instagram que la production avait commencé pour la saison 2. Trois nouveaux acteurs sont maintenant disponibles : Brandon Grace joue Gray, Eanna Hardwicke joue Sebastian et Paulina Chuz comme Flora. La nouvelle saison est tournée dans le comté de Wicklow en Irlande. Aucune date de sortie n’a été annoncée.

Allégations contre « Fate: The Winx Saga »

« Fate: The Winx Saga », avant même sa sortie, a fait face à une tempête. Les utilisateurs de YouTube se sont plaints de l’apparence sombre de la série par rapport à la série de dessins animés aux couleurs vives lorsque Netflix a montré la bande-annonce pour la première fois. Les costumes ont également été critiqués, tout comme la représentation de Musa par Terra.

Les créateurs de la série ont été accusés de blanchiment. Le Musa asiatique, comme on le voit dans la série originale, est joué par une actrice blanche dans « Fate: The Winx Saga ». Terra semblait avoir remplacé Flora, une fée d’origine latino-américaine. Brian Young, showrunner dit que Terra est le parent de Flora. Du coup, il y a encore de l’espoir que Flora puisse apparaître dans la saison 2 puisqu’elle sera incarnée également par une Latina.