La prochaine version d’Android prendra en charge la connexion par satellite : pourquoi est-ce important ?

Alors qu’Android 13 est toujours en train de commencer à atteindre les premiers appareils, Google réfléchit déjà à la prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation qui devrait arriver à la fin de l’été de l’année prochaine 2023. Il y a quelques jours à peine, nous avons parlé de la première version bêta d’Android 14 et de sa date d’arrivée possible, et maintenant nous avons pu connaître l’un des nouvelles les plus importantes qui introduira la nouvelle version du système.

Cette nouveauté a été confirmée par le Hiroshi Lockheimer, Vice President Ssnior chez Google et l’un des principaux responsables d’Android, Chrome, Chrome OS, Play et Photos. C’est l’arrivée de prise en charge des connexions par satellite aux smartphones.

Connexions satellites sur smartphones grâce à Android 14

Lockheimer rappelle les difficultés rencontrées par l’équipe de développement Android d’origine pour faire fonctionner les connexions 3G et WiFi sur le HTC Dream ou Google G1le premier smartphone Android commercialisé, et admet sa fascination pour la possibilité d’apporter aux smartphones d’aujourd’hui la possibilité de se connecter aux satellites.

Donc confirme ça la prochaine version d’Android intégrera le support de ce type de connexion satellite. Nous savons donc que Android 14 aura cette fonctionnalité.

Wild de penser aux expériences utilisateur pour les téléphones qui peuvent se connecter aux satellites. Lorsque nous avons lancé G1 en 2008, il était difficile de faire fonctionner la 3G + Wifi. Maintenant, nous concevons pour les satellites. Frais! Nous sommes ravis d’aider nos partenaires à activer tout cela dans la prochaine version d’Android ! – Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) 1er septembre 2022

Pour pouvoir utiliser ce type de connexion, il faudra dépendre des opérateurs et de leur décision d’intégrer ce type de réseau. Dans ce sens, l’opérateur américain T-Mobile est parvenu à un accord avec EspaceX proposer des connexions par satellite à ses utilisateurs de smartphones.

Le grand avantage de ce type de connexion réside dans sa capacité à activer un nouveau chemin de communication que, même s’il offrira un débit inférieur à celui des réseaux mobiles et du WiFi, avec entre 2 et 4 mégabits par zone couverte, il peut être utilisé dans situations d’urgenceou dans les zones non couvertes lorsqu’il est nécessaire de communiquer avec d’autres personnes.

En ce sens, les premiers opérateurs à céder la place aux connexions satellitaires envisagent de prendre en charge les appels vocaux et les messages texteet envisage même la possibilité d’accompagner applications de messagerie populairesparmi lesquels serait WhatsApp.

Tout semble indiquer que 2023 sera l’année dans lequel les connexions par satellite sur les smartphones commenceront à se renforcer. La nouvelle génération d’iPhone devrait inclure la prise en charge de ce type de connexion, et les smartphones Android mis à jour vers Android 14 bénéficieront également de la mesure. Il reste donc à attendre que les opérateurs commencent à ouvrir la voie pour améliorer sa mise en œuvre.

