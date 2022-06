La prochaine suite de 365 jours obtient une date de sortie en août

Les films sont basés sur la trilogie de romans de Blanka Lipińska où une jeune femme de Varsovie (Anna-Maria Sieklucka) tombe amoureuse d’un Sicilien (Michele Morrone) qui l’emprisonne sur une île pendant un an pour la faire tomber amoureuse de lui. .

Il a rapidement fini par être la chose la plus regardée sur le service de streaming dans un certain nombre de pays, bien qu’il ait été ravagé par les critiques.

Une suite, 365 jours : ce joura atterri sur Netflix en avril, et encore une fois, il a reçu de terribles critiques critiques.

Cela n’a pas empêché une autre suite d’obtenir le feu vert et les fans n’auront pas à attendre deux ans pour que celle-ci sorte.

Pour ceux qui se demandent pourquoi une paire de films avec une si mauvaise réception obtient une autre suite, c’est parce que Netflix a tourné 365 jours : ce jour et Les 365 prochains jours dos à dos.

Le premier film a fini par être l’un des films les plus populaires sur Netflix, y compris au Royaume-Uni et aux États-Unis, tandis que la suite a fini par être le film le plus regardé du service de streaming au cours de la première semaine de mai.