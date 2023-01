La prochaine série de Hulu, The Other Black Girl, complète la distribution principale avec de nouveaux ajouts à la distribution

Hulu a commencé cette année avec une liste impressionnante de sorties originales, y compris la série de comédies de super-héros fraîches et indisciplinées Extraordinairele début de la saison 2 de Comment j’ai rencontré ton pèreet la prochaine série documentaire limitée Le projet 1619. Le titan du streaming continue de développer son contenu original avec un mélange d’histoires et de perspectives. En août dernier, Hulu a donné la commande de la série à L’autre fille noire basé sur le best-seller éponyme du New York Times de Zakiya Dalila Harris. Selon Variété, les nouvelles venues montantes Shakirah DeMesier, Langston Kerman et Cassi Maddox rejoignent officiellement L’autre fille noire en tant qu’habitués de la série.

Les personnages du trio ont déjà été annoncés en exclusivité. DeMesier joue la version plus jeune de Diana Gordon alors qu’elle est encore une auteure en herbe sur le point d’atteindre un best-seller national avec son roman « Burning Heart ». Le public verra l’histoire de Diana se connecter à nos jours en tant qu’auteur de renommée internationale avec une relation tendue entre sa meilleure amie et l’ancienne rédactrice en chef noire de Wagner, Kendra Rae. Garcelle Beauvais joue le rôle de la version actuelle de Diana.

Maddox jouera le rôle de la jeune Kendra Rae, une pionnière de l’édition en tant que seule rédactrice noire chez Wagner Books en 1983. Contrairement à la jeune Diana, qui peut s’adapter et manœuvrer dans n’importe quelle situation, Kendra Rae est non conforme et dénonce les structures racistes du monde de l’édition. lors de sa tournée de presse pour « Burning Heart » de Diana. Cependant, peu de temps après son entretien, elle disparaît mystérieusement, laissant des questions sans réponse sur le sort de Kendra et l’implication de Wagner.

Kerman jouera Jesse Watson, un activiste noir viral et franc qui utilise les médias sociaux et YouTube comme plates-formes pour placer les lacunes de la société et le sort éternel de la communauté noire au premier plan. Cependant, ses opinions sont polarisantes, ses propos incitant parfois le public vers un côté extrémiste de l’activisme social.

Le trio rejoint les habitués bien équilibrés de la série annoncés précédemment Sinclair Daniel, Ashleigh Murray, Brittany Adebumola, Hunter Parrish, Bellamy Young et Eric McCormack. Les stars invitées récurrentes incluent Beauvais, Brian Baumgartner, Alyshia Ochse et Kate Owens.

La série tourne autour des événements du livre, avec Nella (représentée par Daniel) comme centre de l’émission. L’assistante éditoriale de 26 ans en a assez d’être la seule fille noire de son entreprise Wagner, ce qui l’excite lorsqu’une autre jeune femme noire, Hazel (représentée par Murray), est enfin embauchée. Après l’ajout de Hazel à l’éditeur, elle commence à devenir la nouvelle « it girl » au bureau. Simultanément, Nella est tourmentée par l’émergence de messages anonymes menaçants qui cherchent à la faire quitter Wagner. L’obsession de Nella se déploie lorsqu’elle découvre que quelque chose de sinistre se passe dans l’entreprise.





L’autre fille noire est inspirée par de vrais événements

Hulu

L’autre fille noire est le best-seller du NYT et le premier roman de Zakiya Dalila Harris. Le livre publié en 2022 a été accueilli avec des éloges sans retenue pour le succès de Harris dans la capture de la politique souvent tacite du racisme, du sexisme et du classisme dans des industries apparemment progressistes. Dans son thriller satirique et plein de suspense, Nella est en proie à de nombreux comportements sociaux systémiquement racistes auxquels la communauté noire est confrontée dans les espaces d’entreprise, tels que l’éclipse, l’isolement, les microagressions et la concurrence intracommunautaire. La tension et l’animosité qui montent dans le contexte de l’industrie de l’édition de livres blancs à New York sont un monde familier à l’auteur en plein essor. Il s’avère que le best-seller a été vaguement inspiré par le temps passé par Harris chez un éditeur appartenant à Penguin Random House.

Harris travaillait pour Knopf / Doubleday et a parlé de son temps dans un éditorial en exclusivité avec The Guardian.

« J’ai travaillé dans l’édition pendant deux ans et demi. J’ai été assistante de rédaction puis promue assistante de rédaction. Je me sentais chanceux, car une partie de moi aimait éditer et je sentais que j’étais bon dans ce domaine, mais c’est aussi un travail épuisant pour une personne débutante en termes de salaire. J’étais aussi l’une des rares personnes noires de l’entreprise – ce n’était pas aussi mauvais que Nella dans le livre, mais j’étais la seule femme noire de la rédaction à occuper un poste à temps plein pendant un certain temps. J’ai pensé : pourquoi avons-nous l’impression de vivre encore en 1955, en termes de valeur ? L’édition est un monde tellement riche et facilement usurpable.

L’autre fille noire vient à Hulu par l’intermédiaire de Tara Duncan, l’ancienne dirigeante de Netflix devenue présidente actuelle de Freeform qui a conclu l’accord initial en 2020. Elle est productrice exécutive du projet aux côtés de Zakiya Dalila Harris, Rashida Jones, Marty Bowen, Wyck Godfrey et Adam Fishbach . De plus, Jordan Reddout et Gus Hickey jouent le double rôle de showrunners et de producteurs exécutifs pour le projet à venir. Onyx Collective produit L’autre fille noire pour Hulou.

Il n’y a pas de date de première fixée pour le moment, mais la série a commencé la production.