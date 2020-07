La prochaine «scène de crime» de Til Schweiger est longue

Vendredi 31 juillet 2020 15 h 02

La “scène de crime” d’ouverture de Til Schweiger sera répétée dimanche. Jusqu’à présent, quatre autres plus un film de cinéma ont suivi. Et quand arrive le crime numéro 7?

Til Schweiger (56 ans) a commencé sa carrière très appréciée dans le crime dominical en 2013 avec «Crime Scene: Welcome to Hamburg». Le même thriller sera désormais répété dimanche (2.8., 20:15, le premier) dans le cadre de la pause estivale. Mais quand arrive la prochaine nouvelle “scène de crime” avec le héros d’action? “Aucune nouvelle ‘scène de crime’ avec Til Schweiger n’est prévue pour la prochaine saison 2020/2021”, précise le bureau de presse à la demande de l’agence de presse spot sur l’actualité. Cela ne devrait donc pas être avant la saison 2021/2022 au plus tôt.

Jusqu’à présent, six thrillers

“Welcome to Hamburg” a été suivi par les trois suites de la soi-disant “série dans la série”: “Crime scene: bounty” (2014), “Crime scene: The great pain” (2016) – y compris avec la chanteuse Helene Fischer (35) – et “Crime scene: Purgatory” (2016) – avec la modératrice de “Tagesschau” Judith Rakers (44). Et aussi dans le film “Tschiller: Off Duty” (2018), le commissaire Nick Tschiller (Til Schweiger) a eu affaire au même criminel, Firat Astan (Erdal Yildiz, né en 1966), et à son clan.

Avec le “Tatort: ​​Tschill Out” (2020), Schweiger et son équipe ont alors inauguré une nouvelle ère, car cette fois il s’agissait beaucoup moins d’action et de fusillades …

